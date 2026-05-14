CHP'li Sarıbal'dan tarım eleştirisi: Çiftçi yoksullaştırıldı

(ANKARA) - CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal, 14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü nedeniyle yaptığı açıklamada, AK Parti iktidarının tarımı planlayan, üreticiyi destekleyen kamucu anlayışı tasfiye ettiğini belirterek, "Çiftçinin alın terini borca, ithalata ve şirketlere teslim eden iktidarı göndereceğiz. Bu ülkenin çiftçisi yeniden toprağıyla, üretimle buluşacak, emeğinin karşılığını alacak" dedi.

2000'li yılların başında 2,8 milyon olan kayıtlı çiftçi sayısının bugün 2,3 milyona düştüğünü kaydeden Sarıbal, SGK'ya kayıtlı çiftçi sayısının ise son 17 yılda 1 milyondan 616 bine gerilediğini ifade etti. Kırsalın hızla yaşlandığını belirten Sarıbal, çiftçilerin yaş ortalamasının 60'a yaklaştığını söyledi. Tarımın istihdam ve milli gelir içindeki payının da dramatik biçimde gerilediğine dikkati çeken Sarıbal, "2002'de toplam istihdamın yaklaşık yüzde 35'i tarımdaydı. Bugün bu oran yüzde 14'e kadar düştü. Tarımın milli gelir içindeki payı ise yüzde 10'ların üzerinden yüzde 5,2 seviyesine geriledi" ifadelerini kullandı. Türkiye'de çiftçilerin kişi başına düşen milli gelirin ancak üçte biri kadar gelir elde edebildiğini belirten Sarıbal, kişi başına tarımsal katma değerin Almanya'nın yaklaşık 8,5 kat, Fransa'nın ise 5 kat gerisinde kaldığını söyledi.

"YASANIN ÖNGÖRDÜĞÜ DESTEĞİN YALNIZCA BEŞTE BİRİ ÇİFTÇİYE VERİLDİ"

2006 yılında yürürlüğe giren Tarım Kanunu'nun, tarımsal desteklerin milli gelirin en az yüzde 1'i düzeyinde verilmesini zorunlu kıldığını belirten Sarıbal, iktidarın bu hükmü yıllardır uygulamadığını söyledi. Çiftçiye verilen desteklerin çoğu zaman yüzde 0,5'in altında kaldığını, son yıllarda ise yüzde 0,2 seviyelerine kadar gerilediğini belirten Sarıbal, "Yasanın öngördüğü desteğin yalnızca beşte biri çiftçiye verildi dedi. Sarıbal, 2007-2026 döneminde Tarım Kanunu'nun uygulanmaması nedeniyle devletin çiftçiye olan borcunun cari fiyatlarla yaklaşık 2 trilyon liraya ulaştığını ifade etti.

Yetersiz destekler nedeniyle üreticinin bankalara bağımlı hale getirildiğini belirten Sarıbal, çiftçilerin banka borcunun 2026 Mart itibarıyla bir önceki yıla göre yüzde 40 artarak 1 trilyon 350 milyar liraya yükseldiğini söyledi. "Son 20 yılda tarımsal destekler 54 kat artarken çiftçilerin banka borçlarının 256 kat artması, desteklenenin üretici değil finans sistemi olduğunu açıkça göstermektedir" diyen Sarıbal, mevcut politikaların kırsalı çöküşe sürüklediğini kaydetti.

"2025 YILI ÇOK YÖNLÜ YIKIMA DÖNÜŞTÜ"

Ürettiğinin karşılığını alamayan çiftçilerin hızla üretimden çekildiğini ifade eden Sarıbal, 2002 yılında 266 milyon dekar olan ekili-dikili tarım alanlarının 2025 itibarıyla 240 milyon dekara gerilediğine, yaklaşık 26 milyon dekarlık tarım alanının kaybedildiğine dikkati çekti. Sarıbal, "Üreticiyi korumayan, planlamadan uzak, ithalata bağımlı bu anlayış sürdükçe hem çiftçi yoksullaşacak hem de toplum sağlıklı ve güvenli gıdaya erişimde daha büyük krizlerle karşı karşıya kalacaktır" dedi.

Hububat, bakliyat ve yağlı tohum üretiminin artan nüfusun ihtiyaçlarını karşılamakta yetersiz kaldığını belirten Sarıbal, bunun ithalatı destekleyen tarım politikalarının sonucu olduğunu söyledi. 2025 yılının Türkiye tarımı açısından "çok yönlü bir yıkım yılına" dönüştüğünü ifade eden Sarıbal, kuraklık ve zirai don olaylarının zaten kırılgan hale getirilen bitkisel üretimi ağır biçimde sarstığını belirtti. Tarımsal hasılanın son 25 yılın en sert daralmalarından birini yaşayarak yüzde 8,8 küçüldüğünü kaydeden Sarıbal, birçok üründe rekolte kayıplarının yüzde 60'lara ulaştığını vurguladı.

"ÇİFTÇİ HER ÜRETİMDE DÖNEMİNDE DAHA DA YOKSULLAŞTI"

TÜİK'in 2026 Mart verilerine göre genel enflasyonun yüzde 30,87, gıda enflasyonunun ise yüzde 32,36 olarak açıklandığını hatırlatan Sarıbal, çiftçinin yaşadığı gerçek enflasyonun çok daha yüksek olduğunu söyledi. Son bir yılda gübre fiyatlarının yüzde 57 ile yüzde 104 arasında arttığını, mazot fiyatlarındaki yükselişin ise yüzde 57,6'ya ulaştığını belirten Sarıbal, elektrik, sulama, yem ve zirai ilaç maliyetlerindeki artışlarla birlikte üretimin sürdürülemez hale geldiğini ifade etti. "Temel tarımsal girdilerin enflasyonun iki katına varan oranlarda zamlanması, çiftçinin her üretim döneminde daha da yoksullaştığını açıkça göstermektedir" diyen Sarıbal, üreticinin üretimden çekilmesiyle birlikte Türkiye'nin gıda güvencesinin de ciddi biçimde zayıfladığını kaydetti.

"KAMU POLİTİKALARI HAYATA GEÇİRİLMEDEN GIDA KRİZİNDEN ÇIKMAK MÜMKÜN DEĞİL"

Tarımda üretimin ve çiftçinin milli gelirden aldığı payın artırılması gerektiğini belirten Sarıbal, tarımsal desteklerin Tarım Kanunu'nda öngörüldüğü gibi milli gelirin en az yüzde 1'i düzeyine çıkarılması çağrısında bulundu. Çiftçi BAĞ-KUR primlerinin düşürülmesi, emeklilik için gerekli prim gün sayısının 7 bin 200'e indirilmesi ve SGK prim ödeme gün sayısının 15 güne düşürülmesi gerektiğini ifade eden Sarıbal, başta don ve kuraklık olmak üzere tüm doğal afetlerde üreticinin gerçek zararının eksiksiz karşılanması gerektiğini söyledi. Sarıbal, "Üreticiyi koruyan kamucu politikalar hayata geçirilmeden Türkiye'nin tarım ve gıda krizinden çıkması mümkün değildir. Çiftçinin alın terini borca, ithalata ve şirketlere teslim eden iktidarı göndereceğiz. Bu ülkenin çiftçisi yeniden toprağıyla, üretimle buluşacak, emeğinin karşılığını alacak" dedi.

Kaynak: ANKA