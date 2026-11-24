(TBMM) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Orhan Sarıbal, ekonomi politikalarını eleştirerek, "Herkesten vergi toplanıyor. Sonra da harcamaya gelince iktidarın eline bakılıyor. Yani günün sonunda bütçe hakkı, o kavram; toplum kesimlerinin emekçisi, sanayicisi, işvereni, emeklisi, öğrencisi, esnafı bütünüyle baktığımızda onların sadece verdiği vergiler var, hesap sorma yok" dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Orhan Sarıbal, TBMM'de basın toplantısı düzenledi. TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'ndaki bütçe görüşmelerine ilişkin açıklamalarda bulunan Sarıbal, şunları kaydetti:

"İktidar bir süreç yönetiyor ve o süreç sonrasında gelinen kaynaklar, elde edilen kaynaklar toplumun temel ihtiyaçları için kullanılacak. Ve ne yazık ki yine yüzde 85 oranında vergiyle toparlanması gereken bir bütçeyle karşı karşıyayız. 27 trilyonluk bir bütçeden bahsediyoruz. Bu 27 trilyonluk bütçenin yüzde 85'i vergiler. Gider kalemlerine baktığınızda karşınıza açık bir şekilde faiz çıkıyor. Yaklaşık 2027'de 4 trilyon liraya yakın faiz. Peki bu faizin ana gerekçesi ne? Özellikle iç borçlanmayı gidermek için adeta belirli kurumların gelirini garanti eden bir mekanizma. Hazinenin ihtiyaçlarını karşılamak için borçlanıyor Hazine. O borçlanma sırasında da faizli para alıyor. Bu faizin parası da halktan elde edilen vergilerden ödeniyor.

"HARCAMAYI İKTİDAR BİLDİĞİ GİBİ YAPIYOR"

Peki vergiler adaletli mi? Asla değil. Dolaylı vergiler dediğimiz, özel tüketim vergileri dediğimiz vergilerden toplumun bütün kesimleri etkileniyor. 86 milyon bütünüyle etkileniyor. Yani günde 1 milyon geliri olan da aynı vergiyi veriyor; hiç geliri olmayan da, asgari ücretlisi de ya da 23 bin lira aylık ücret alan emekli de. Bu arada ciddi bir sorun var ve bu sorunun özünde aslında bir vergi adaletsizliğini net bir şekilde görüyoruz. Yani çok kazanandan çok, az kazanandan az ya da hiç kazanmayandan hiç vergi yok. Orada temelde kendine göre bir düzlem var. Herkesten vergi toplanıyor. Sonra da harcamaya gelince iktidarın eline bakılıyor. Yani günün sonunda bütçe hakkı, o kavram; toplum kesimlerinin emekçisi, sanayicisi, işvereni, emeklisi, öğrencisi, esnafı bütünüyle baktığımızda onların sadece verdiği vergiler var, hesap sorma yok. Denetleme mekanizması oldukça zayıf. Harcamayı da iktidar bildiği gibi yapmakta."

24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla öğretmenlerin yaşadığı sorunlara dikkati çeken Sarıbal, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Öğretmenler Günü açıkça öğretmenlerin yaşadığı onlarca, binlerce sorunun çözümüne dair bir ses, bir duyarlılık, ciddi bir şekilde ve geniş kapsamlı gündeme getirme günüdür. Ücretli öğretmenler, kamuda çalışan ama tamamen kadrolu olan öğretmenler, sözleşmeli öğretmenler; yani sadece öğretmenler 3 statüye ayrılmış, ayrıca kendi içinde başöğretmen ve diğer öğretmen grupları adı altında da sınıflandırılmış. Dolayısıyla öğretmenlik mesleği adeta karmakarışık bir hale getirilmiş durumda.

"ÖĞRETMENLERİMİZİN SORUNLARINI ÇÖZEMİYORSANIZ DİĞER SORUNLARI ÇÖZEBİLME İHTİMALİNİZ YOK"

1 milyon 200 bin öğretmen, 17 milyon öğrenci; siz bütünüyle baktığınızda çok geniş ve güçlü bir eğitim kalabalığının, eğitim gücünün olduğunu görüyorsunuz. Buna dair ama öğretmenlerin ciddi sorunları var. Özlük sorunları var, ücret sorunları var, çok önemli. Özellikle sözleşmeli öğretmenler ve ücretli öğretmenler inanılmaz derecede zordalar. Defalarca gündeme geliyor. Okulların sorunları var ama elbette eğer öğretmeninizin sorununu çözemiyorsanız diğer sorunları zaten çözebilme ihtimaliniz yok."

25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü dolayısıyla da kadınlara yönelik şiddete tepki gösteren Sarıbal, şunları kaydetti:

"Bunu konuşmak bile bu çağda üzücü. Ne demek kadına şiddet? Niçin bunlar oluyor? Neden? Elbette eğitim, elbette ekonomik düzlem, elbette kadının ekonomisindeki özgürlük, feodal yapıların geride bırakılması... Bütün bu süreçler ne yazık ki bize Kadına Şiddetle Mücadele Günü adı altında özel bir günü ortaya çıkarmış durumda. Buradan sadece kadınlara değil elbette, her türlü insanlığa karşı işlenen suçlara, şiddete karşıyız. Özellikle kadınların gündeme gelmesi, hemen hemen ülkemde her gün bir kadının değişik bir şekilde öldürülmesi tarif edilir bir şey değil.

"HAYATIN HER ALANINDA EŞİTSİZLİK OLDUĞUNU GÖRÜYORUZ"

Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Günü'nde bir kez daha yüksek sesle kadına şiddetin durdurulması, yok edilmesi ve bu konuyla ilgili gerekli tedbir ve önlemlerin alınması; kadının özgürce bu topraklarda hem ekonomik imkanlarının iyileştirilmesi ve aynı zamanda sosyal statüsünün ciddi anlamda geliştirilmesine ihtiyaç var. İş yerinde, hayatın her alanında eşitlik, adalet diyoruz ama istihdamdan tutun da hayatın her alanında bir eşitsizliğin olduğunu görüyoruz. Zaten temel meselenin de buradan çıktığını biliyoruz."

Kaynak: ANKA