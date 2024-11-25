Üye Girişi
Haberler
İsrail ve Hizbullah ateşkese çok yakın: 36 saat içinde ilan edecekler

Savaşın bitmesine saatler kaldı! Ateşkes artık çok yakın

 Aliağa'daki Tüpraş Rafinerisi'nde patlama

Aliağa'daki Tüpraş Rafinerisi'nde korkutan patlama

 Naci Görür Malatya'daki son depremi işaret ederek uyardı: Endişe verici

Malatya'daki depremden sonra korkutan açıklama: Sonuncusu 2 bin 500 yıl önceydi
20 ilde daha okullar tatil edildi

20 ilde daha okullar tatil edildi

CHP'li Salıcı'nın Sorularına Bakan Yardımcısı Mumcu'dan Yanıt

CHP'li Salıcı'nın Sorularına Bakan Yardımcısı Mumcu'dan Yanıt
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda, CHP İstanbul Milletvekili Oğuz Kaan Salıcı'nın, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Batuhan Mumcu'ya yönelttiği iddialara cevap verildi. Mumcu, borsada fiyat dalgalanmaları ve şirket ortaklığı ile ilgili suçlamalara yanıt vererek, şeffaflık ve denetim konularına dikkat çekti.

(ANKARA) - Tbmm Plan Ve Bütçe Komisyonu'nda Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın 2025 yılı bütçesi görüşmelerinde konuşan CHP İstanbul Milletvekili Oğuz Kaan Salıcı, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Batuhan Mumcu'ya, "Şirketlerin halka arz edilmesi sürecinde mevcut SPK Başkanıyla ortak çalıştığınız iddiaları doğru mu?, Eşiniz ve siz borsada toplam ne kadarlık bir portföy yönetiyorsunuz? Borsada bilerek fiyat dalgalanmalarına sebep oldunuz mu?" sorularını yöneltti. Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Batuhan Mumcu ise X hesabı üzerinden CHP'li Salıcı'ya cevap verdi.

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Batuhan Mumcu, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın 2025 yılı bütçesi görüşmelerinde konuşan CHP İstanbul Milletvekili Oğuz Kaan Salıcı'nın kendisine yönelttiği sorulara X hesabı üzerinden cevap verdi. Mumcu, Salıcı'ya "Aile fertlerim ile ilgili konular olduğunda cevaplarımda bu kadar kibar olmam ama milletin vekili olunca onun olmasa da seçenin hatrı oluyor. Madem sordunuz keşke cevabını almak için de bekleseydiniz" dediği açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Ben sanat kurumlarından sorumlu bir Bakan Yardımcısıyım (opera ve bale, tiyatro, sinema, güzel sanatlar vb.). Bahsettiğiniz deprem sonrası onarım süreçleri benim görev alanımda değil. Ancak ilgili kurumumuz olan Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün her faaliyeti şeffaf ve denetlenebilir durumdadır. Deprem bölgesine yapılan gıda ve benzeri yardımlara böyle iftiralar ile gölge düşürmeye çalışmak milletin vekiline yakışmadı. Asıl niyetiniz gerçek bilgiye ulaşmak ise, Vakıflar Genel Müdürümüz size şeffaf bir şekilde bilgi verecektir. Eşimin ortağı olduğu şirketin ne SPK'dan ne de devletin başka bir kurumundan şirket ortağı olduğu dönem ve sonrası ile ilgili aldığı bir ceza bulunmamaktadır. Bahsettiğiniz şirkete de eşimin ortaklığı bulunmamaktadır. Milletin vekilisiniz ilgili kuruma sorun cevap alacaksınız. Şirketin diğer ortaklarının da devletin hiçbir kurumundan aldığı bir ceza bulunmamaktadır.

"Ev kimin üzerine, hangi tarihte, nasıl alınmış buyurun araştırın"

Bahsettiğiniz tarihlerde inceleme yapılmış ve herhangi bir manipülasyon ve spekülasyona rastlanmamıştır. Bunu öğrenmek de zor olmasa gerek. Yaklaşık 9 yıldır aynı ikamette yaşamaktayım. Ev kimin üzerine, hangi tarihte, nasıl alınmış buyurun araştırın. Bahsi geçen ikamette yaşamaya başladığımda bahsettiğiniz şirket henüz kurulmamıştı. Şirketin kuruluş tarihlerine bakarsanız sevinirim. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu çerçevesinde kurulmuş halka açık şirketler ve ortakları hakkında yalan yanlış iddalarınız ve iftiralarınızla suç işlediğinizin farkında bile değilsiniz. Benzer iftiraları daha önce yurt dışındaki ve yurt içindeki kripto fetöcüler de atmıştı. Bakın çamur at izi kalsıncılar için çok sevdiğim bir söz var: Hodri meydan! Her türlü yasal yolu kullanabilirsiniz, suç duyurusunda bulunun! Ancak şahsımın da size ve söz konusu gerçek dışı iddialarda bulunanlara karşı yasal çerçevede gerekli cevabı vereceğinden zerre şüpheniz olmasın."

Kaynak: ANKA / Güncel
img

7 kişiyi katleden berberin dükkan camındaki yazı dikkat çekti
img

Dünya devi, bonservisini bir çırpıda ödemeye hazır
img

Ukrayna'nın füze saldırısında Rus general ve 500 Kuzey Kore askeri öldü
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

Sinop okullar tatil mi? 26 Kasım Salı Sinop'ta okul yok mu (Valilik Açıklaması)? Çankırı okullar tatil mi? 26 Kasım Salı Çankırı'ta okul yok mu (Valilik Açıklaması)? Tunceli okullar tatil mi? 26 Kasım Salı Tunceli'de okul yok mu (Valilik Açıklaması)? Trabzon okullar tatil mi? 26 Kasım Salı Trabzon'da okul yok mu (Valilik Açıklaması)? Elazığ okullar tatil mi? 26 Kasım Salı Elazığ'da okul yok mu (Valilik Açıklaması)? Sakarya okullar tatil mi? 26 Kasım Salı Sakarya'a kul yok mu (Valilik Açıklaması)? Mersin okullar tatil mi? 26 Kasım Salı Mersin'de okul yok mu (Valilik Açıklaması)? Tokat okullar tatil mi? 26 Kasım Salı Tokat'ta okul yok mu (Valilik Açıklaması)? Giresun okullar tatil mi? 26 Kasım Salı Giresun'da okul yok mu (Valilik Açıklaması)? Artvin okullar tatil mi? 26 Kasım Salı Artvin'de okul yok mu (Valilik Açıklaması)? Bayburt okullar tatil mi? 26 Kasım Salı Bayburt'ta okul yok mu (Valilik Açıklaması)?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.