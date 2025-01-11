CHP'li Öztunç, Vakıf Kaynaklarını Sorguladı: 25 Milyar TL Nereye Gitti?

(ANKARA) - CHP Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç, "Yunus Emre Vakfı ile Maarif Vakfı'na aktarılan kaynak 25 milyar TL'ye yaklaşmış durumda. Bu kadar büyük bir kaynağın nasıl harcandığı belli değil. Denetim, yok soygun var" ifadelerini kullandı.

CHP Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç, Yunus Emre Vakfı'ndaki yolsuzluk iddialarıyla ilgili yazılı açıklama yaptı.

AK Parti iktidarının kamu kaynaklarını denetimsiz şekilde harcamayı politika haline getirdiğini, her alanda denetimsiz para harcandığını ifade eden Öztunç, "Milletin vergileri, oluk oluk yandaş müteahhitlere akıtılıyor. Hesap var mı, yok. Denetim var mı yok. Bu sistemin devamı olarak bir de vakıf düzeni kuruldu. Kamu kaynakları oluk oluk bu vakıflara aktarılıyor. Bu vakıflardan biri de Yunus Emre Vakfı" değerlendirmesinde bulundu.

"Yunus Emre Vakfında sahte faturalarla 400 milyon liralık yolsuzluk tespit edildiğini" kaydeden Öztunç, şu görüşlere yer verdi:

"Başkan yurt dışına kaçmış gitmiş. Başkan yardımcılarının ise hiçbir şeyden haberi yokmuş. Nasıl oluyor bu? Bu kişilerin denetim sorumluluğu yok mu? Vakıf soyulurken, hiçbir şey duymamış hiçbir şey görmemişler mi? Vakfın Mütevelli Heyeti Başkanlığını Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy yapıyor. Heyetin üyeleri arasında Dışişleri Bakan Yardımcısı Nuh Yılmaz, Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Ömer Faruk Yelkenci, Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı İsmail İlhan Hatipoğlu, Türkiye Maarif Vakfı Başkanı Birol Akgün bulunuyor. Onlar da hiçbir şey duymamış. Emekliye, memura verilmeyen kamu kaynakları, naylon faturalarla hortumlanmış. Bu soygun düzeninin sorumlusu kim?"

"Bu vakıf düzeni mutlaka sorgulanmalıdır"

Vakıf düzeninin ve vakıflara aktarılan kaynakların sorgulanması gerektiğini vurgulayan Öztunç, şöyle devam etti:

"Devlet eliyle kurulan Yunus Emre Vakfı'na son 4 yılda 4 milyar 345 milyon lira aktarılırken, yine bu şekilde kurulan Maarif Vakfı'na verilen ise, 2016 yılından bu yana ve 2025 bütçesinden ayrılan 6 milyar 774 milyon liralık kaynak da eklendiğinde, toplam 20 milyar 632 milyon lira ulaşıyor. İki vakfa giden kaynak 25 milyar TL'ye yaklaşmış. Böylesine büyük bir kaynak denetleniyor mu? Hayır. Parayı millet veriyor, ama milletin seçtiği TBMM adına denetim yapan Sayıştay harcamaları inceleyemiyor. Bu kabul edilemez. Milletin kör kuruşunun hesabını sormak TBMM'nin temel görevi olmalıdır. Bu vakıf düzeni mutlaka sorgulanmalıdır."