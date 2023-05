CHP'li Öztrak: Hükümet çiftçisine borç taktı

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, Tarım Kanunu'nun öngördüğü desteğin çiftçiye verilmediğini belirterek, "Bir hükümet çiftçisine borç takar mı? Bunlar taktı. Ödenmeyen tarımsal destekler nedeniyle çiftçinin 17 yılda biriken alacağı 470 milyar lira" dedi.

CHP'li Öztrak, parti genel merkezinde tarımsal girdi fiyat endeksi ile ilgili basın toplantısı düzenledi. Öztrak, "Merkez Bankası'nın tabela faizini indirmeye başlamasından bu yana geçen 1,5 yılda, tarımsal üretimde kullanılan gübrenin fiyatı yüzde 198, yemin fiyatı yüzde 191, mazotun fiyatı yüzde 188, elektriğin fiyatı yüzde 125, ilacın fiyatı yüzde 143 artmış. Maliyetler her geçen gün artarken hükümet çiftçiyi yalnız bıraktı. Kanunun verdiği desteği hükümet ödemedi. Tarım Kanunu açık; 'Her yıl milli gelirin en az yüzde 1'ini çiftçiye destek olarak vereceksin' diyor. 'Verir misin?' demiyor. 'Vermek ister misin?' de demiyor. 'En az yüzde 1'ini vereceksin' diyor. Saray bugüne kadar kanunun emrettiği tarımsal desteğin, yarısını bile vermedi. Bir hükümet çiftçisine borç takar mı? Bunlar taktı. Ödenmeyen tarımsal destekler nedeniyle çiftçinin 17 yılda biriken alacağı 470 milyar lira. Her bir çiftçi ailesinin saray hükümetinden gecikme faizleri hariç, 215 bin 442 lira 45 kuruş alacağı var. Hükümet, devletin söz verdiği desteği ödemeyince çiftçi bankaların, kredi kooperatiflerinin eline düştü" diye konuştu.

Üreticilerin süt ineklerini kesime gönderdiğini belirten Öztrak, bir sorun olduğunu belirterek, "Sorunun sebebi dış güçler değil. Benim çiftçim değil. Cennet vatanımızın verimli toprakları değil, sarayda oturan beceriksiz, yorgun yönetimdir. Sorunun sebebi olanlar, çözümün adresi olamaz. Bizim topraklarımız bereketlidir. Türk çiftçisi çalışkandır. Avrupa ülkelerindeki meslektaşları gibi hasadını kaldırdıktan sonra, kazancıyla rahat rahat yaşayabilir. Ailesinin çektiği sıkıntıları görüp köyünü terk eden, büyük şehirlerde umut arayan evlatları, torunları köylerine dönebilir. Yeniden üretiriz, gıdamızı kimsenin insafına bırakmayız. Yeter ki doğru dürüst bir yönetim olsun. Doğru ve planlı bir tarım politikasıyla elin çiftçisini değil kendi çiftçisini düşünen bir yönetim olsun" dedi.