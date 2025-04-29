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CHP'li Milletvekili Akgün Alp'ten Adalet Bakanlığı'na Tepki

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CHP Kars Milletvekili İnan Akgün Alp, Adalet Bakanlığı'nın kamu kurumlarıyla yaptığı et tedarik sözleşmeleri nedeniyle yerel kasapların ciddi zarara uğradığını ifade etti. Bakan Tunç'a eleştirilerde bulunan Alp, Kars'taki kasaplık faaliyetlerine dikkat çekti.

(ANKARA) - CHP Kars Milletvekili İnan Akgün Alp, Adalet Bakanlığı'nın kamu kurumlarıyla yaptığı et tedarik sözleşmeleri nedeniyle yerel kasapların ciddi zarara uğradığını ifade etti.

CHP Kars Milletvekili İnan Akgün Alp, TBMM Genel Kurulunda yaptığı konuşmada Adalet Bakanlığı'nın kamu kurumlarıyla yaptığı et tedarik sözleşmeleri üzerinden Adalet Bakan'ı Yılmaz Tunç'a tepki gösterdi.

Alp, şunları söyledi:

"Son zamanlarda haksız tutuklamalar çok arttı. Sayın Adalet Bakanı adeta elinde satırla adaleti doğruyor, ama Kars'ta da kasaplık yapıyor Sayın Bakan. Kars'ta açık cezaevi vardır, bu cezaevinde bir de kesimhane vardır. Adalet Bakanlığı kesimhane işletir, kasaplık yapar fakat Türkiye'de verdiği zarar kadar Kars'ta da kasaplara çok zarar veriyor çünkü kontratları var kamu kurumlarına. Yeterli et temin edemediği için Kars'taki kasaplık hayvanları yüksek fiyatlarla Adalet Bakan'ı topluyor. Sayın Bakan, Kars'ta ve Türkiye'de lütfen satırı elinizden bırakınız."

Kaynak: ANKA / Güncel
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