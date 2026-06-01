CHP'li Kış: "Bu Ülkede Büyüyen Ekonomi Değil, Borçtur"

(ANKARA) - CHP Mersin Milletvekili Gülcan Kış, TÜİK'in açıkladığı Gayrisafi Yurt İçi Hasıla sonuçlarına ilişkin, "Bir tarafta yüzde 2,5 büyüme rakamı var, diğer tarafta 6,7 trilyon liralık vatandaş borcu ve 25 milyon icra dosyası. Bu ülkede büyüyen ekonomi değil, borçtur" açıklamasını yaptı.

CHP Mersin Milletvekili Gülcan Kış, Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı, bu yılın ilk çeyreğine ilişkin Gayrisafi Yurt İçi Hasıla (GSYH) sonuçlarıyla ilgili yazılı açıklama yaptı.

Açıklanan büyüme rakamlarının toplumun yaşadığı ekonomik tabloyla örtüşmediğini öne süren Kış, şu değerlendirmelerde bulundu:

"İktidar büyüme rakamlarını anlatıyor ama vatandaş ay sonunu nasıl getireceğini düşünüyor. İnsanlar artık maaşlarıyla değil kredi kartlarıyla yaşamaya çalışıyor. Bayramda milyonlarca vatandaş torununa harçlığı, çocuğuna bayramlığını, sofrasına etini kredi kartıyla aldı. Çünkü insanların cebinde para kalmadı. Emeklinin maaşı, asgari ücretlinin geliri temel ihtiyaçları karşılamaya yetmiyor. Vatandaş artık borcunu borçla kapatmaya çalışıyor. Bir kredi kartından çekip diğerinin borcunu ödüyor. Kredi çekip kart kapatıyor. Borcuna takla attırabilen bir ay daha nefes alıyor. Bunu başaramayan ise icra kapısında buluyor kendini."

"HER GÜN BİRAZ DAHA FAZLA İNSAN KREDİ KARTINA, KREDİYE VE BORCA MAHKUM HALE GELİYOR"

Merkez Bankası ve bankacılık verilerine göre vatandaşların bireysel kredi ve kredi kartı borçlarının 6 trilyon 608 milyar liraya ulaştığını belirten Kış, varlık yönetim şirketlerine devredilen borçlarla birlikte toplam finansal borcun 6 trilyon 740 milyar lira olduğunu kaydetti. Kış, "Bu rakam artık sadece ekonomik bir veri değil, milyonlarca ailenin yaşadığı geçim krizinin fotoğrafıdır. Her gün biraz daha fazla insan kredi kartına, krediye ve borca mahküm hale geliyor" ifadelerini kullandı.

İcra dairelerindeki tabloya da dikkati çeken Kış, şöyle devam etti:

"Türkiye'de bugün icra dairelerinde bekleyen dosya sayısı 25 milyona dayanmış durumda. Bu rakamın olduğu bir ülkede vatandaşın ekonomik refahından söz edemezsiniz. İnsanlar borçlarını ödeyemediği için icralık oluyor, esnaf borcunu çeviremiyor, emekli kredi kartı ekstresini bekler hale geliyor. Bir tarafta yüzde 2,5 büyüme rakamı var, diğer tarafta 6,7 trilyon liralık vatandaş borcu ve 25 milyon icra dosyası. Gerçek ekonomi işte budur. Bu ülkede büyüyen ekonomi değil, borçtur. Büyüyen kredi kartı ekstreleridir. Büyüyen icra dosyalarıdır. Vatandaşın refahı artmıyorsa, alım gücü yükselmiyorsa, insanlar borçla yaşamaya mahküm ediliyorsa o büyüme rakamı kağıt üzerinde kalmaya mahkumdur."

Kaynak: ANKA