CHP'li İlgezdi: MEB Tasarruf Tedbirlerini Bahane Ediyor

(ANKARA) - CHP İstanbul Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi, Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) "tasarruf tedbirlerini bahane ederek taşımalı eğitimdeki servisleri ve okul öncesine bir öğün verilen yemeği kaldırdığını, temizlik görevlisi istihdam etmediğini" belirterek, "Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin imzalı, birinci, beşinci ve dokuzuncu sınıf öğrenciler 21 milyon lira harcanarak mektup gönderildiğini" ileri sürdü.

Gamze Akkuş İlgezdi, yaptığı yazılı açıklamada, "Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin imzalı, birinci, beşinci ve dokuzuncu sınıf öğrencilere gönderilen mektuba 21 milyon lira harcandığını" iddia etti. İlgezdi, "Bakan imzalı mektuplar geçtiğimiz yıllarda çıktı olarak basılırken, bu yıl tasarruf tedbirlerine rağmen renkli, kalın ve altın varaklı kağıtlara basılmasına" tepki gösterdi. İlgezdi, şunları kaydetti:

"Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin imzası ile daha önceki senelerde çıktı olarak öğrencilere verilen bakan mektupları bu sene tasarruf tedbirlerine rağmen renkli, kalın ve altın varaklı kağıda baskılı mektup zarfı içerisinde hazırlanarak verildi. Birinci, beşinci ve dokuzuncu sınıfa yeni başlayan öğrenciler için hazırlanan mektuplar için matbaalardan fiyat aldım. Tanesi ortalama 5 lira + KDV. MEB istatistik yıllığına göre 2022-2023 eğitim öğretim yılında bu üç sınıfta okuyan öğrenci sayısı 4 milyon 209 bin 484. Bu yıl çok daha fazla çocuğumuz olduğu kesin. Biz hesabı bu sayıdan yaptığımızda da 21 milyondan fazla bir rakam çıkıyor. Yemeğe, servise, temizliğe gelince tasarruf; Türkiye Yüzyılı'na, Maarif modele gelince altın varaklı mektup. Bu AKP'nin gerçek yüzüdür.

"Acaba hangi yandaşı zengin etmek için bu mektuplar hazırlanmış?"

Tasarruf tedbirlerini bahane ederek taşımalı eğitimdeki servisleri kaldıran, okul öncesine bir öğün verilen yemeği yok eden, okullarda temizlik görevlisi istihdam etmeyen MEB, konu yeni maarif modeli ve Türkiye Yüzyılı reklamı olunca kesenin ağzını açmış. Tasarruf tedbirleri genelgesine rağmen milyonlarca lirayı har vurup harman savurmuş. Acaba hangi yandaşı zengin etmek için bu mektuplar hazırlanmış?"

"Mektuplar için bir ihale açılmış mıdır?"

Gamze Akkuş İlgezdi, konuyu BMM gündemine de taşıdı. Milli Eğitim Bakan'ı Yusuf Tekin'e soru önergesi veren İlgezdi, şu soruları yöneltti:

"Bakan imzalı mektuplar kaç adet bastırılmıştır? Mektupların tasarımı için ne kadar ücret ödenmiştir? Mektuplar bakanlıkça kaç paraya yaptırılmıştır? Mektuplar için bir ihale açılmış mıdır? Hangi usulle, hangi firmaya iş verilmiştir? Mektuplar tek merkezde mi bastırılmıştır? İllerde okullara nasıl dağıtmıştır? Nakliye masrafı toplam ne kadardır? 2 milyondan fazla öğrenciye tek tek altın varaklı kalın ve kaliteli baskı mektup yollamak yerine geçen senelerdeki gibi bir çıktı verilemez miydi?"