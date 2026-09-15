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CHP’li Gürer: 'Üretici borcunu ödeyemediği için hayvanı icra ile elinden çıkıyorsa, tarım politikasını sorgulamak gerekir'

CHP’li Gürer: 'Üretici borcunu ödeyemediği için hayvanı icra ile elinden çıkıyorsa, tarım politikasını sorgulamak gerekir'
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CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, "Üretici borcunu ödeyemediği için hayvanı icra yoluyla elinden çıkıyorsa burada sadece borçlu üreticiyi değil, uygulanan tarım politikasını da sorgulamak gerekir" dedi.

(ANKARA) - CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, "Üretici borcunu ödeyemediği için hayvanı icra yoluyla elinden çıkıyorsa burada sadece borçlu üreticiyi değil, uygulanan tarım politikasını da sorgulamak gerekir" dedi.

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, yaptığı açıklamada, farklı illerde tarım sektöründeki üreticinin kredi borçları nedeniyle sorunlar yaşandığını belirterek, şunları kaydetti:

"Çiftçi, üretici kredi borcu ödeyemediğinde icra kapıya dayanıyor. Sürekli bakanlık destek ve hibe açıklamaları yapıyor ama ağılda keçiye, ahırda ineğe, çiftçinin traktörüne, tarım alanına icra geliyor. Kırklareli Vize İcra Dairesi tarafından yayımlanan satış ilanında, toplam 32 keçinin icra yoluyla satışa çıkarıldığından haberleri olmuyor mu? İlanda yer alan hayvanların büyük bölümünü 2021, 2023 ve 2024 doğumlu dişi Malta keçileri oluştururken, iki hayvanın da 2025 doğumlu dişi Kıl Keçisi olduğu belirtilmiş. Hayvanların tamamı için toplam 320 bin lira muhammen bedel belirlenmiş. İcra yoluyla satışa çıkarılan hayvanların önemli bölümünün genç ve damızlık niteliğindeki dişi keçiler olması dikkati çekici. Bu durumun yalnızca bir icra dosyasından ibaret görülmemesi gerekir.

Üretici hayvanını satıyorsa üretimden kopuyor. Hayvanı icraya düşüyorsa hayvancılıkta oluşan açık nasıl giderilecek? 16 milyon büyükbaş hayvan 54 milyon küçükbaş hayvan varlığı kişi başı üzerinden nüfusa göre irdelersek 1980'lerin gerisinde kalıyor. Hayvancılığın sürdürülebilirliğini sağlamak bu işin küçük aile tipi işletmeleri korumakla olası; icra ile değil. Hayvancılık yapanların çoğu bu işten vazgeçme noktasında.

Üretici borcunu ödeyemediği için hayvanı icra yoluyla elinden çıkıyorsa burada sadece borçlu üreticiyi değil, uygulanan tarım politikasını da sorgulamak gerekir. İcra dairelerinin ilanlarında tarım işletmelerinin, traktörlerin, makinelerin ve hayvanların satışa çıkarıldığını görüyoruz. Hayvancılık yapanın elindeki hayvan icra yoluyla satılırsa o işin içinde nasıl kalacak? İcralar durdurulup borcunu ödeyemeyene ek destek sağlanmalıdır."

Kaynak: ANKA
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