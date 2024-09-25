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CHP'li Gürer: Şeker Pancarında Çiftçilerin Beklentisi Karşılanmadı

CHP'li Gürer: Şeker Pancarında Çiftçilerin Beklentisi Karşılanmadı
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CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, şeker pancarı alım fiyatının ton başına 2 bin 375 lira olarak belirlenmesini eleştirerek, çiftçilerin beklediği fiyatın 2 bin 500 lira olması gerektiğini vurguladı. Tarımsal girdi maliyetlerinin yükselmesine rağmen alım fiyatlarının düşük tutulduğunu belirtti.

(ANKARA) - CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, ton başına 2 bin 375 lira olarak açıklanan şeker pancarı alım fiyatıyla ilgili "Çiftçinin beklentisi 2 bin 500 liraydı. Buğdayda yüzde 12, arpada yüzde 3, şeker pancarında da bir yıl öncesine göre yüzde 28'lik bir artış getirilmiş oldu. Ülkemizde tarımsal girdi maliyetleri bir yılda yüzde 41 artmış. Buna rağmen alım fiyatları düşük tutuldu. 2 bin 500 liranın altında fiyat olmamalıydı. Çiftçimiz şeker pancarında da umduğu fiyatı ne yazık ki alamadı" dedi.

Tarım ve Orman Bakanlığı, şeker pancarı alım fiyatının kota tamamlama primiyle birlikte ton başına 2 bin 375 lira olarak belirlendiğini duyurdu. CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, konuya ilişkin bir şeker pancarı tarlasında açıklama yaptı. Gürer, şunları söyledi:

"Şeker pancarında alım fiyatı açıklandı. 2 bin 375 lira ton fiyatı verildi. Çiftçinin beklentisi 2 bin 500 liraydı. Buğdayda yüzde 12, arpada yüzde 3, şeker pancarında da bir yıl öncesine göre yüzde 28'lik bir artış getirilmiş oldu. Ülkemizde tarımsal girdi maliyetleri bir yılda yüzde 41 artmış. Buna rağmen alım fiyatları düşük tutuldu. Ancak şeker pancarında çiftçinin bir avantajı var çünkü ürettiği ürünü fabrikaya verebilecek. Diğer ürünler tarlada kaldı. Alım kampanyası başladı. Şeker pancarı çiftçisi, bu yıl 2 bin 375 lira kota primi dahil fiyat verildi. 2 bin 500 liranın altında fiyat olmamalıydı. Çiftçiler sökümlere başladılar, kampanya devam ediyor. Şeker fiyatındaki artış, bunun yanı sıra şeker pancarından elde edilen melasta, küspede, alkoldeki artış, sanayi kesimine, yani bunu işleyene fayda sağlıyor ama çiftçimiz şeker pancarında da umduğu fiyatı ne yazık ki alamadı."

Kaynak: ANKA / Güncel

Ömer Fethi Gürer Milletvekili Niğde

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