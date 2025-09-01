CHP'li Gürer: 'Okulsuz, Telefon ve İnternet Çekmeyen Köyler Var'

(ANKARA) - CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, yaz aylarında ziyaret ettiği köylerin ortak sorunları hakkında "Sulama ve içme suyu, okul, internet, telefon, yol sorunları yanında önemli bir toplulaştırma ve tapu-kadastro sorunu da gittiğim çok köyde gündeme getirildi. Bu konu önemle ele alınmalıdır. Tapu kadastro sorunu köylerde mutlaka dikkate alınmalı ve toplulaştırma sorunsuz hızlandırılması sağlanmalıdır" değerlendirmesinde bulundu.

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, TBMM'nin tatile girmesiyle başladığı köy ve kasaba ziyaretlerinde 80 köy ve kasaba ziyaret etti. Gürer, köy ve kasabalarda öncelikli sorunun geçim sıkıntısı olduğunu belirtti.

Gürer, "TBMM tatilinin başlaması ile Genel merkez görevlendirmesi ile Aksaray, Konya ve Nevşehir illerinde çiftçi, esnaf oda dernek ziyaretlerinde bulundum. Niğde ilinde 80 ayrı köy kasaba ve ilçe ziyareti yaparak sorunları yerinde dinledim. Niğde'de köy ve kasabalarının yanı sıra görevli gittiğim Konya, Nevşehir ve Aksaray illerinde de kuraklığın etkisinin ciddi olarak hissedildiğini gördüm. Niğde Ulukışla ilçesi başta olmak üzere tarımsal sulama suyunda ciddi sıkıntı var. Dereler, göletler kurumuş durumda. Bazı köylerde içme suyu sorunları da başlamış. Yeraltı suları giderek çekiliyor. KOP bölgesi su sorunu ilk sıralarda yer almaya başlamış. Kuraklık bölgeyi tehdit ediyor, verimi ve üretimi etkiliyor. Çok köyde gölet talebi yanında mevcut göletlerde de su sorunu yaşanıyor. Kapalı basınçlı sistem,modern sulama yağmurlamaya tüm bölgelerde acilen geçilmeli. Konya'da 200 metreye kadar derinleşen kuyular ve artan obruklar tüm Orta Anadolu illeri içinde önemli tehdit durumunda" dedi.

"Köylerde telefon ve internet sorunlarının bir an önce giderilmeli"

Gürer, zirai donun da bölgede bahçe ürünlerine önemli zarar verdiğini, nisan ayında yaşanan don olayına rağmen halen zararların karşılanmadığını belirterek, "Elma, kayısı, şeftali ve kiraz başta olmak üzere zararlar bir an önce karşılanmalı" ifadelerini kullandı. Gürer, internet ve telefon çekmeme sorununun çoğu köyde önemli bir soruna dönüştüğünü yerinde gördüklerini bildirerek iletişimde altyapı yetersizliğinin öğrenciler için de sorun oluşturduğunu belirterek, "Köylerde telefon ve internet sorunlarının bir an önce giderilmelidir" dedi.

"Kız çocukları taşımalı eğitimde daha çok sorunla karşılaşıyor"

Gürer, kırsalda düşen nüfus ile çoğu köyde köy okullarının kapalı olduğunu ve taşımalı eğitim sağlandığını kaydetti. "Köyde öğrenci varsa okul açık kalmalı" diyen Gürer, "Çok kapanan köy okulunun harap ve yıkıntı durumda bulunduğunu yerinde gördük. Bakanlık bu okulların bir kısmını devretmiş. Okul binaları yıkıntı olarak duruyor. Bazı köylerde de sağlık ocakları kullanılmadığı için harap. Kapalı okul ve sağlık ocakları binaları onarılıp köy için yararlı kılınmalı, taşımalı eğitim olan köy okulları yeniden açılmalı. 40 öğrenci yalnızca Alay Kasabası'ndan lise eğitimi almak için il merkezine gidiyor. Bir lise kasabada açılsa, öğrenciler için kasaba içinde faydalı olacağı gibi göçün de önü kesilecektir. Kız çocukları taşımalı eğitimde daha çok sorunla karşılaşıyor" diye konuştu.

Gürer, genelde köy yolları yapılı olsa da Kula, Şeyhler, Elmalı gibi köy yollarında sorun olduğunu belirterek, Altunhisar başta ovada bağ, bahçe ve tarla yollarının topraktan arındırılıp üretim alanlarına ulaşımı sağlayacak yolların yapılmasının istendiğini aktardı. Altunhisar-Adana-Ankara yol bağlantısının duble yol yapılması, Ulukışla-Pozantı yolunun belirli kesimlerinde genişletme ve duble yol yapılması da köylülerin talepleri arasında yer aldı. Gürer, "Bazı köylerde çevre sorunları var. Madenlerle oluşan sıkıntılardan köylüler şikayet ediyor. Madenler bölgede önemli bir alan kapsıyor. Bu bağlamda da çevreye zarar vermeyecek önlemler gerekiyor" dedi.

"Zirai don zararları hemen ödenmeli"

Bölgede üreticinin başta patates olmak üzere hububat ve mısır gibi ürünlerde bu yıl da umduğunu bulamadığını ifade eden Gürer, şöyle konuştu:

"Sebzede de artan girdi maliyetine rağmen üretici başabaş noktasında satış yaptığını ve nakliye, kira giderleri ürün fiyatına yansıdığını anlatıyor. Üretici gübre, mazot, ilaç, su, taşıma ve işçilik gibi girdilerle oluşan maliyetine ürün satamıyor ve zor şartlarda üretimi sürdürmeye çalışıyor. Yazlık patates yarısı tarlada çöp oldu. Kışlık patateste mutlaka TMO ve Tarım Kredi alıma girmeli. Zirai don zararları da hemen ödenmeli."

Şap hastalığı nedeni ile uygulanan yasakların hayvancılığa önemli darbe vurduğunu söyleyen Gürer, "Şap ile hayvan kaybı ve et ve süt kaybı oluştu. Bu nedenle üretici ve besici zor günler yaşıyor, iktidar bu konuda da önlem almada yetersiz kaldı" ifadelerini kullandı. Gürer, hayvancılıkta artan yem fiyatları ve Ulusal Süt Konseyi'nin açıkladığı fiyatta dahi süt satamayan, süt inekçiliği yapanların bu şartlarda işlerinin çok zor olduğunu kaydetti.

"Tapu kadastro sorunu köylerde mutlaka dikkate alınmalı"

Gürer, şunları söyledi:

"Kentte olduğu gibi köyde de yaşam daralmış, gelir-gider dengesi bozulmuş, verilmesi gereken hizmetlerde yetersizlik artmış, çok köyde imam dahi yok. Bazı köylere halı saha yapılmış ama onu kullanacak genç yok. Olan yerde eğitici ya da malzeme yok. Okul kapatıp halı saha açmak, planın öngörüsüzlüğünün bir yansımasıdır. Sulama ve içme suyu, okul, internet, telefon, yol sorunları yanında önemli bir toplulaştırma ve tapu-kadastro sorunu da gittiğim çok köyde gündeme getirildi. Bu konu önemle ele alınmalıdır. Tapu kadastro sorunu köylerde mutlaka dikkate alınmalı ve toplulaştırma sorunsuz hızlandırılması sağlanmalıdır."