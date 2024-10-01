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CHP'li Gürer: Kışlık Patatesler Kamu Eliyle Alınmalı

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CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, patates üreticinin yaşadığı mağduriyeti gidermek için kamu alımlarının bir an önce yapılması gerektiğini belirtti. TBMM'de patatesle basın açıklaması yapan Gürer, tüccarların kışlık patatesleri almadığını vurguladı.

(ANKARA) - CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, "Kamuyu bugünden uyarmak lazım; bu patates üreticiden tüccara gittiğinde fiyat artışının yaşanmaması için alım yapılmalıdır. Bir an önce kamu eliyle alıma gidin, üreticinin yaşadığı mağduriyeti ortadan kaldıralım" dedi.

Ömer Fethi Gürer, TBMM'de üreticilerin sorunlarına dikkat çekmek için kürsüye patates koyarak basın açıklaması yaptı. Gürer, tüccarın kışlık patatesleri almadığını belirterek, kamunun satın alması gerektiğini bu şekilde üreticinin yaşayacağı mağduriyetin giderilerek vatandaşa daha uygun fiyatlı patates satışı yapılabileceğini söyledi. Gürer, şunları söyledi:

"Niğde ili tarımsal üretimde patateste bir, lahanada ikinci sırada. Bu nedenle bölgede yoğun yetiştirilen patatesin durumunu paylaşmak istiyorum. Patetes, gıda güvencesi noktasında dünyanın önemsediği bir gıda ürünüdür. Dünya'da ülkeler arasında 10 milyon ton patates ithalatı yapılmaktadır. Ülkemizde de hemen hemen her bölgede yetişmektedir. Nisan ayında başlayıp aralık ayına kadar hasat devam etmektedir. Taze ve işlenmiş olarak tüketilirken, atıklarda bitki ve hayvanların beslenmesinde faydalanılmaktadır. Niğde ili bu yıl 250 bin hektarlık alanada 1 milyon ton patates üretecek. Kışlık patetesin yüzde 35'i tarlada satın alınır, yüzde 65'i depolanır. Tüccar bu yıl patesin ekimi sonrası beklenen şekilde tarlaya gelmemiştir. Bu yüzden patatesin büyük bölümü depolara kaldırılıyor. Maliyet 6-7 lirayken tarlada satışı 3-4 liraya bile bulmuyor. Ankara'daki bir markette ise patates 13,5 lira. Niğde'ye 3 saaatlik Ankara'da 13- 18 arası değişen bir fiyatı var. Fiyatının artması da olası görünüyor. Yani üreten kazanamıyor.

"Kışlık patatesler kamu eliyle alınmalı"

Kışlık patatesin hasatı Ekim ayı sonuna kadar devam edecek. Çiftçi çok kaygılı. Bakanlığa bu konuda çağrıda bulunduk. Kooperatiflerin patatesleri alacağını duyurması bile tüccarların çifçiyi boğmasını engelleyecektir. Patates firesi yüksek bir ürün değildir, bu anlamda stoklamaya uygundur. Kamunun bu alana girmesi durumunda zarara uğraması söz konusu olmaz. Patates son yıllarda fiyatı en çok değişen ürün olması dolayıısıyla bu konuda bir çalışma yapılmalıdır. 2019 yılında ülkemiz patates ithal eder duruma dahi geldi. Kamu eliyle alıma gidilmelidir. Şu anda gerçek anlamda üretici büyük bir mağduriyet yaşamaktadır. Temelde patateste yaşanan bu süreçte daha olumsuz bir duruma gidilmemesi için üreticinin yanında yer alan bir Tarım ve Orman Bakanlığı gerekiyor. Kamuyu bugünden uyarmak lazım; bu patates üreticiden tüccara gittiğinde fiyat artışının yaşanmaması için alım yapılmalıdır. Bir an önce kamu eliyle alıma gidin, üreticinin yaşadığı mağduriyeti ortadan kaldıralım."

CHP'li Gürer: Kışlık Patatesler Kamu Eliyle Alınmalı
Kaynak: ANKA / Güncel

Ömer Fethi Gürer Milletvekili Politika Ekonomi Güncel Tarım Niğde Kamu

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