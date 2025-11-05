Haberler

CHP'li Gürer, Eskişehir'deki Hayvancılık Sorunlarını Dinledi

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Eskişehir'in Sakintepe Mahallesi'nde hayvancılıkla uğraşan üreticilerle bir araya gelerek sektörün sorunlarını dinledi. Üreticiler, artan maliyetler nedeniyle hayvancılığı sürdürmenin imkansız hale geldiğini belirtti.

(ESKİŞEHİR) - CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Eskişehir'in Sakintepe Mahallesi'nde hayvancılıkla uğraşan üreticilerle bir araya gelerek sektörün yaşadığı sorunları yerinde dinledi. Besici Ali Özmen, artan girdi maliyetleri nedeniyle hayvancılığı bırakma noktasına geldiklerini belirterek, "Göz göre göre batmak istemiyorum, bırakacağım. Hayvancılığı sürdürecek halimiz kalmadı" dedi. Gürer ise "Çiftçi zarar ediyor, besici zarar ediyor, üretici zarar ediyor. Tarımdaki sorunlar büyüdükçe raftaki ürünün fiyatı da artıyor" diye konuştu.

CHP'li Gürer, Eskişehir'in Sakintepe Mahallesi'nde üretecilerle bir araya geldi. Sakintepe'de uzun yıllardır hayvancılık yaptığını belirten üretici Ali Özmen, yüksek yem, saman ve bakım maliyetleri nedeniyle üretimin sürdürülemez hale geldiğini söyledi. Özmen, "Önceden 20 büyükbaş kurbanlığım olurdu, şimdi sadece 2 tane var. Girdiler en az yüzde 100 arttı ama hayvan kesim fiyatı aynı kaldı. 50 kiloluk süt yemi 800 lira civarında, her hafta zam geliyor. Yem, saman, yonca, silaj hepsi zamlandı. Hayvancılığı sürdürecek halimiz kalmadı" dedi.

Ekonomik kayıpların yanı sıra duygusal bir yıpranma yaşadıklarını da dile getiren Özmen, "Böyle giderse bırakacağız. Göz göre göre batmak istemiyorum. Babamdan kalan malı bitirmek istemem ama başka çarem kalmadı. Her yıl daha kötüye gidiyoruz. Yem desteği yok. Bile bile zarar etmenin anlamı kalmadı" ifadelerini kullandı.

Gürer: "Raf pahalı, üretici zararına"

CHP Milletvekili Gürer, üreticilerle yaptığı görüşmenin ardından yaptığı açıklamada, "Ülkemizde 16 milyon 800 bin büyükbaş hayvan var ama yerli ırkımız 1 milyonun altına düştü. Hayvancılıkta sorunlar katlanarak artıyor. İthalat yapıyoruz ama sorun bitmiyor. Artık ahırda ve ağılda hayvan varlığı azalıyor" dedi.

Gürer, üretim maliyetlerinin artmasına rağmen kazancın düşmesiyle hem üreticinin hem tüketicinin mağdur olduğunu belirterek "Çiftçi zarar ediyor, besici zarar ediyor, üretici zarar ediyor. Ama raftaki ürün pahalı. Bu durumda birileri kazanıyor. Türkiye 2010'dan bu yana 10 milyon hayvan ithal etti, buna rağmen hayvan açığı bitmedi. Demek ki bu sistemde birileri kar ediyor ama üretici değil" dedi.

"Tarıma ithalata değil, üreticiye dayandıracağız"

Köy kahvesinde besicilerle yaptığı sohbette Gürer, CHP'nin tarıma yönelik çözüm önerilerini de şöyle açıkladı:

"Tarımın sorunlarını da çözümünü de biliyoruz. İktidarın ithalat ve tüccara bıraktığı tarımı kamucu bir yaklaşımla düzenleyeceğiz. Kooperatifçiliği geliştireceğiz. Tarımda kullanılan akaryakıttan vergi almayacağız. Ürünü maliyet artı makul karla üreticiden alacağız. Aracılık sistemini daraltacağız. İthalci değil, yerli üretici ve besiciye sahip çıkacağız."

Kaynak: ANKA / Güncel
