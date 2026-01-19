CHP'li Gürer: Tarım Kanunu'na Göre Verilmesi Gereken Destek Çiftçiye Verilmiyor

(ANKARA) - CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, çitfçiye, üreticiye yapılan desteklerin artırılması gerektiğini belirterek, "Tarım Kanunu'na göre verilmesi gereken destek çiftçiye verilmiyor. 168 milyar lira bütçeden destek ayrılmış. Bu çiftçilerimiz için yeterli değil" dedi.

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın 2026 yılı bütçesinin 542 milyar lira olarak belirlendiğini hatırlatarak, Tarım Kanunu'nun 21. maddesine göre çiftçiye verilmesi gereken desteğin milli gelirin yüzde 1'i olduğunu ve bu tutarın 772 milyar liraya ulaştığını söyledi. Gürer, bütçeden tarımsal destek için ayrılan kaynağın yalnızca 168 milyar lira olduğuna dikkat çekerek, şu açıklamalarda bulundu:

"2025 yılı kurak geçmiş, rekolte ve üründe ciddi kayıplar oluşmuştu. 2026 yılında kar, yağmur, çiftçiler için umuda dönüştü. Bu sürecin doğru yönetilmesi gerekiyor. Tarım ve Orman Bakanlığı 542 milyar liralık bütçeyle sulama suyu sorununu mu çözecek, toplulaştırmayı mı yapacak, çiftçiye destek mi verecek, tarımda ortaya çıkan problemlere çözüm mü üretecek? Küresel iklim değişikliğinin yarattığı sorunlar yanında Türkiye'nin önemli bir su sorunu da oluştu. Bununla ilgili yapılması gereken barajlar, göletler, kapalı sulama sistemi, damlama, yağmurlama… Hepsine ayrılan bütçe 542 milyar lira. Tarım Kanunu'na göre verilmesi gereken 772 milyar lira. Tarım Kanunu'na göre verilmesi gereken destek çiftçiye verilmiyor. 168 milyar lira bütçeden destek ayrılmış. Bu çiftçilerimiz için yeterli değil.

Ayrıca bu yıl başlatılan bu uygulamayla da çiftçi kredi almaya gidiyor, bankaya varıyor, 'Bağkur prim borcun var' diye kredi verilmiyor. Kredi verilmeyen çiftçi üretimin içinde kalamıyor. 1 trilyon 200 milyar yalnız bankalara borcu olan çiftçiye destek vermezseniz tarımı nasıl sürdüreceksiniz? Çiftçiyi, besiciyi, üreticiyi desteklememiz gerekiyor. Onlara vereceğimiz destek, ülkenin gelecekte gıdada sorun yaşamaması için sağlanacak destektir.

Bu yıl yağmur var, kar var, umut var. Ama bu umudu ortadan kaldırmamak için çiftçiye desteği zamanında vermek gerekiyor. Daha geçen yılın nisan ayında yaşanan donla ilgili TARSİM ve ÇKS'si olanlara ödemelerinin tamamı yapılmadığı gibi ÇKS'si olmayana destek de verilmedi. Bu nedenle önceliklememiz gereken çiftçiye zamanında, doğru, yeterli desteği vermektir. Eğer destek çiftçiye verilmezse raftaki ürünün fiyatını düşürmek de mümkün olmaz. Artan girdi maliyetleri çiftçiler için büyük sorun yaratıyor. Üretim pahalı. Bu nedenle de sorun var. Kırsaldan göç de var. Çiftçi yaşı kırsalda 58 olmuş. Çiftçiliğe gençleri özendirmemiz için destekleri artırmamız, çiftçi refahını sağlayacak katkıyı çiftçiye vermemiz gerekiyor."