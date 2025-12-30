Ömer Fethi Gürer: "2026'ya Girerken Vatandaşın Borcu Nedeniyle Elinde Avucunda Ne Varsa Hacizlerle Alınıyor"

(ANKARA) - CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, "2025 yılı, borçla yaşamın zorunlu hale geldiği, icraların ise olağanlaştırıldığı bir yıl oldu. 2026'ya girerken vatandaşın borcu nedeni ile elinde avucunda ne varsa hacizlerle alınıyor. Emekli, işçi, çiftçi, esnaf artık kıt kanaat geçinir durumda" dedi.

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, 2026 yılına girerken milyonlarca yurttaşın hem yoksul hem de borçlu olduğunu belirterek, borçla yaşamın artık sıradanlaştığını, icranın ise olağan hale geldiğini söyledi. Gürer, yaptığı yazılı açıklamada "2025 yılı, borçla yaşamın zorunlu hale geldiği, icraların ise olağanlaştırıldığı bir yıl oldu. 2026'ya girerken vatandaşın borcu nedeni ile elinde avucunda ne varsa hacizlerle alınıyor. Emekli, işçi, çiftçi, esnaf artık kıt kanaat geçinir durumda" dedi.

"Vatandaşların varlık yönetim şirketlerine olan borcu 101 milyar lira"

Vatandaşın yalnızca bankalara değil, varlık yönetim şirketlerine olan borçlarıyla birlikte toplam finansal borcunun 5 trilyon 812 milyar lira olduğunu vurgulayan Gürer, banka verilerine dikkat çekti. Gürer, "Eylül 2025 itibarıyla vatandaşların varlık yönetim şirketlerine olan borcu 101 milyar lira" ifadelerini kullandı.

Gürer, "2024 yılı sonuna göre kredi kartı ve bireysel kredi borçlarında değişim borçlanarak yaşamın genişlediğini gösteriyor. Vatandaşların bankalara ve tüketici finansman kuruluşlarına olan kredi kartı ve bireysel kredi borçları, 2024 yılı sonuna göre yüzde 45 oranında, yani 1 trilyon 773 milyar lira arttı. Bu dönemde bireysel krediler yüzde 41, kredi kartı borçları ise yüzde 49,6 oranında yükseldi" dedi.

"Takipteki kredi artış hızı bireysel kredilerde yüzde 99,9, kredi kartlarında ise yüzde 126 oldu"

Bankaların tahsil edemediği alacaklar nedeniyle icra takibine aldığı bireysel kredi ve kredi kartı borçlarının 19 Aralık itibarıyla 237,4 milyar lira olduğunu belirten Ömer Fethi Gürer, varlık yönetim şirketlerine devredilen batık kredilerle birlikte sistemdeki toplam batık borcun 338 milyar lirayı bulduğunu söyledi. İcra verilerinin ödeme güçlüğüne işaret ettiğini belirten Gürer, "Bankalar tarafından icra takibine alınan bireysel kredi ve kredi kartı borçları, 2024 yılı sonuna göre 126 milyar lira, yani yüzde 112,5 arttı. Takipteki kredi artış hızı bireysel kredilerde yüzde 99,9, kredi kartlarında ise yüzde 126 oldu" dedi.

"İktidar sıkı para politikası uygulaması her kesimi sıkarken enflasyon ise istenen gerilemede bir türlü gerçekleşmiyor"

UYAP verilerine de değinen Gürer, "1 Ocak–26 Aralık tarihleri arasında icra dairelerine gelen yeni dosya sayısı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 14,1 artarak 10 milyon 573 bine yükseldi. Aynı dönemde 8 milyon 607 bin dosya sonuçlandırıldı ya da işlemden kaldırıldı ancak icra dairelerinde derdest bulunan toplam dosya sayısı 24 milyon 221 bine çıktı. Son bir yılda net artış 1 milyon 762 bin dosya" ifadelerini kullandı. Gürer yoksulluğun giderek yaygınlaştığını, açlık sınırı altında kalan emekli maaşı ve asgari ücretlilerin yaşamlarını borçla sürdürmek zorunda kaldıkları belirtti. İşsizler, atanamayanlar, işi bozulan esnaf ve de sosyal yardım ile ayakta kalmaya çalışanlar ile toplum büyük kesimi Yeni yıla yoksullaşarak giriyor. Ne olacak halimiz diyorlar. İktidar sıkı para politikası uygulaması her kesimi sıkarken enflasyon ise istenen gerilemede bir türlü gerçekleşmiyor" dedi.