CHP'li Güneşhan: Bahis Hesaplı Hakemler, Futbolun Adaletini Tehdit Ediyor

(ANKARA) - CHP Çanakkale Milletvekili İsmet Güneşhan, "Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı yaptığı açıklamayla 571 hakemin 371'inin bahis hesapları olduğunu kamuoyuyla paylaştı. Başka bir ifadeyle; sahaya çıkıp iki takım arasındaki müsabakada adaleti sağlaması gereken, 'gördüğünü çalması' gereken hakemlerin önemli bir kısmının bahis oynadığı anlaşılıyor. Yani 'gördüğünü çalmak' yerine o gün oynadığı kuponun tutması üzerine hareket ettiği olasılığı çok ciddi. Maalesef, bu durum içler acısıdır" dedi.

CHP Çanakkale Milletvekili İsmet Güneşhan, TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun bahis hesabı bulunan hakemlere yönelik sözlerine ilişkin açıklama yaptı. Güneşhan, şunları kaydetti:

"TFF Başkanı, 571 hakemin 371'inin bahis hesapları olduğunu kamuoyuyla paylaştı"

"Bizzat Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı yaptığı açıklamayla 571 hakemin 371'inin bahis hesapları olduğunu kamuoyuyla paylaştı. Başka bir ifadeyle; sahaya çıkıp iki takım arasındaki müsabakada adaleti sağlaması gereken, 'gördüğünü çalması' gereken hakemlerin önemli bir kısmının bahis oynadığı anlaşılıyor. Yani 'gördüğünü çalmak' yerine o gün oynadığı kuponun tutması üzerine hareket ettiği olasılığı çok ciddi. Maalesef, bu durum içler acısıdır. Ancak bu konuyu sadece futbol hakemlerinin bahis oynaması, maçları kendi çıkarlarına göre yönetmesi, federasyonun deyimiyle 'performanslarının düşük olmasıyla' açıklamak yanıltıcı ve eksik olacaktır. Çünkü aslında bugün futbolda yaşanan deprem Türkiye'nin bir fotoğrafıdır.

"Mahkemeye düştüğü zaman insanların adalet bulacağına dair inançları kalmadı"

Şöyle bir geçtiğimiz yıllara bakacak olursak; içi boşaltılmayan, altı oyulmayan, itibarsızlaştırılmayan kurum ya da kavram kaldı mı? Maalesef, hayır. Bu ülkede ekonomi, dış politika, hukuk ne halde hepimiz görüyoruz. Liyakat sahibi olmayan kişilerin yönettiği kurumların durumuna hepimiz tanığız. Sırf birisi istiyor diye ülkenin siyasetinin ve adaletinin ne hale geldiğini görüyoruz. Kısacası bugün hakemlerin bahis skandalıyla patlayan lağım, aslında Ak Parti iktidarının Türkiye'yi getirdiği durumun bir özetidir. Türkiye'nin sayılı güvenilir kurumlarından hangisi yıpratılmadı? Bakın, Ergenekon ve Balyoz dediler, Türk ordusunu ve Atatürkçü, liyakatli subayları tasfiye ettiler. Bu ülkede olmayacak şeyler oldu, KPSS soruları çalındı, şaibe bulaşmayan sınav kalmadı, mülakatlar tamamen torpil odaklı ve birilerine hizmet eder oldu. Şu an Türkiye'de yargıya güven yüzde 20 civarında. Mahkemeye düştüğü zaman insanların adalet bulacağına dair inançları kalmadı.

"Bu bozuk düzeni bizzat yaratan Ak Parti iktidarı düzeltemez"

Hepimiz hakemlerin nasıl futbol maçı yönettiğini ve iktidarın da ülkeyi nasıl çürüttüğünü görüyoruz. Bunu sadece kişisel performans düşüklüğüne bağlamak, gerçeklere gözleri kapamaktır. Futbol yalnızca futbol değildir o nedenle bir endüstri haline gelen futbolun spor olarak kalabilmesi için iktidarın üstüne görevler düşüyor. Ama maalesef iktidar her yerde olduğu gibi oraya da yandaşlık bulaştırdı, kayırmacılık bulaştırdı. Bu bozuk düzeni bizzat yaratan Ak Parti iktidarı düzeltemez. İlk seçimde biz iktidara geleceğiz ve bu güzel ülkemizi kurtaracağız."