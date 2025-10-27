Haberler

CHP'li Güneşhan: Bahis Hesaplı Hakemler, Futbolun Adaletini Tehdit Ediyor

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

CHP Çanakkale Milletvekili İsmet Güneşhan, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı'nın açıklamalarına dayanarak, hakemlerin önemli bir kısmının bahis hesabı bulunduğunu belirtti. Güneşhan, bu durumun Türkiye'deki adalet sistemine yönelik güveni sarstığını savundu.

(ANKARA) - CHP Çanakkale Milletvekili İsmet Güneşhan, "Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı yaptığı açıklamayla 571 hakemin 371'inin bahis hesapları olduğunu kamuoyuyla paylaştı. Başka bir ifadeyle; sahaya çıkıp iki takım arasındaki müsabakada adaleti sağlaması gereken, 'gördüğünü çalması' gereken hakemlerin önemli bir kısmının bahis oynadığı anlaşılıyor. Yani 'gördüğünü çalmak' yerine o gün oynadığı kuponun tutması üzerine hareket ettiği olasılığı çok ciddi. Maalesef, bu durum içler acısıdır" dedi.

CHP Çanakkale Milletvekili İsmet Güneşhan, TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun bahis hesabı bulunan hakemlere yönelik sözlerine ilişkin açıklama yaptı. Güneşhan, şunları kaydetti:

"TFF Başkanı, 571 hakemin 371'inin bahis hesapları olduğunu kamuoyuyla paylaştı"

"Bizzat Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı yaptığı açıklamayla 571 hakemin 371'inin bahis hesapları olduğunu kamuoyuyla paylaştı. Başka bir ifadeyle; sahaya çıkıp iki takım arasındaki müsabakada adaleti sağlaması gereken, 'gördüğünü çalması' gereken hakemlerin önemli bir kısmının bahis oynadığı anlaşılıyor. Yani 'gördüğünü çalmak' yerine o gün oynadığı kuponun tutması üzerine hareket ettiği olasılığı çok ciddi. Maalesef, bu durum içler acısıdır. Ancak bu konuyu sadece futbol hakemlerinin bahis oynaması, maçları kendi çıkarlarına göre yönetmesi, federasyonun deyimiyle 'performanslarının düşük olmasıyla' açıklamak yanıltıcı ve eksik olacaktır. Çünkü aslında bugün futbolda yaşanan deprem Türkiye'nin bir fotoğrafıdır.

"Mahkemeye düştüğü zaman insanların adalet bulacağına dair inançları kalmadı"

Şöyle bir geçtiğimiz yıllara bakacak olursak; içi boşaltılmayan, altı oyulmayan, itibarsızlaştırılmayan kurum ya da kavram kaldı mı? Maalesef, hayır. Bu ülkede ekonomi, dış politika, hukuk ne halde hepimiz görüyoruz. Liyakat sahibi olmayan kişilerin yönettiği kurumların durumuna hepimiz tanığız. Sırf birisi istiyor diye ülkenin siyasetinin ve adaletinin ne hale geldiğini görüyoruz. Kısacası bugün hakemlerin bahis skandalıyla patlayan lağım, aslında Ak Parti iktidarının Türkiye'yi getirdiği durumun bir özetidir. Türkiye'nin sayılı güvenilir kurumlarından hangisi yıpratılmadı? Bakın, Ergenekon ve Balyoz dediler, Türk ordusunu ve Atatürkçü, liyakatli subayları tasfiye ettiler. Bu ülkede olmayacak şeyler oldu, KPSS soruları çalındı, şaibe bulaşmayan sınav kalmadı, mülakatlar tamamen torpil odaklı ve birilerine hizmet eder oldu. Şu an Türkiye'de yargıya güven yüzde 20 civarında. Mahkemeye düştüğü zaman insanların adalet bulacağına dair inançları kalmadı.

"Bu bozuk düzeni bizzat yaratan Ak Parti iktidarı düzeltemez"

Hepimiz hakemlerin nasıl futbol maçı yönettiğini ve iktidarın da ülkeyi nasıl çürüttüğünü görüyoruz. Bunu sadece kişisel performans düşüklüğüne bağlamak, gerçeklere gözleri kapamaktır. Futbol yalnızca futbol değildir o nedenle bir endüstri haline gelen futbolun spor olarak kalabilmesi için iktidarın üstüne görevler düşüyor. Ama maalesef iktidar her yerde olduğu gibi oraya da yandaşlık bulaştırdı, kayırmacılık bulaştırdı. Bu bozuk düzeni bizzat yaratan Ak Parti iktidarı düzeltemez. İlk seçimde biz iktidara geleceğiz ve bu güzel ülkemizi kurtaracağız."

Kaynak: ANKA / Güncel
Milyonları ilgilendiren 'emekli maaşı' anketi: Sonuç tam da beklendiği gibi

Emekli maaşı için anket yapıldı, sonuç tam da beklendiği gibi
Başsavcılık: Hakemlerle ilgili bahis soruşturması nisan ayında başlatıldı, derinleşerek devam edecek

Başsavcılıktan ilk açıklama! Hakemler aylardır takip ediliyormuş
İngiltere Başbakanı Starmer Ankara'da! En önemli gündem maddesi Eurofighter

Uzun zamandır beklenen uçaklar geliyor! İmzaların atılması an meselesi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
TFF, bahis oynayan hakemlerin isimlerini paylaşacak

Bahis oynayan hakemlerin isimleri tek tek açıklanıyor
Acun Ilıcalı'dan TFF'ye çağrı

''Defalarca söylemiştim'' diyerek TFF'ye tarihi bir çağrı yaptı
Genç kızın balkondan düştüğü sanıldı, gerçek bambaşka çıktı

Genç kızın balkondan düştüğü sanıldı, gerçek bambaşka çıktı
Hande Erçel'in İngilizcesi tartışma konusu oldu, meslektaşı Pınar Altuğ'dan yanıt geldi

Hande Erçel tartışmasında Pınar Altuğ tarafını belli etti
TFF, bahis oynayan hakemlerin isimlerini paylaşacak

Bahis oynayan hakemlerin isimleri tek tek açıklanıyor
Bomba iddia: İngiltere Başbakanı, Erdoğan görüşmesi öncesi Türkiye'ye 2 jet yolladı

Dünyanın gözü bu zirvede! Yola çıkmadan önce Ankara'ya 2 jet yolladı
2 bin tondan fazla tavuk eti geri çağrıldı! İçlerinden metal çıktı

2 bin tondan fazla tavuk eti apar topar geri çağrıldı
Erman Toroğlu'ndan bahis skandalı hakkında olay sözler

Erman Toroğlu'ndan bahis skandalı hakkında olay sözler
Dünya devi son 8 maçını kazanamayan ünlü antrenörü kovdu

Dünya devi ünlü antrenörü kovdu
Tribünde marş krizi! MHP'li vekil küplere bindi: Adamın dişini kırarız

Tribünde marş krizi! MHP'li vekil küplere bindi: Adamın dişini kırarız
152 hakem topun ağzında! Türk futbolunu sarsan bahis soruşturması bu maçla başladı

Türk futbolunu sarsan bahis soruşturması bu maçla başladı
Karadağ, Türkiye'den vizesiz seyahati geçici olarak askıya alıyor

Başbakan Türkiye kararını duyurdu: Vizesiz seyahati askıya alıyoruz
Güllü'nün ölümüyle ilgili bomba iddia! Kızı hakkında suç duyurusu yapıldı

Güllü'nün ölümüyle ilgili bomba iddia! Kızı hakkında suç duyurusu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.