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Murat Emir: "Bir Gecede Kurumların 'Mutlak Butlan' Sayılabildiği Bir Ekosisteme Uzun Vadeli Yatırım Gelmez"

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CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, BYD’nin Türkiye’deki fabrika projesini askıya almasını eleştirerek, hukuki güvencesizlik ve dış politikadaki kişisel ilişkilerin uzun vadeli yatırımları engellediğini söyledi.

(ANKARA) - CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, BYD'nin Türkiye'de fabrika kurma sürecini askıya almasına ilişkin "Bir gecede kurumların ve Anayasa'nın 'mutlak butlan' sayılabildiği, dış politikada diplomasinin yerini 'şahsi dostlukların' aldığı bir ekosisteme uzun vadeli yatırım gelmez" dedi.

Çinli otomotiv şirketi BYD, Türkiye'de kurmayı planladığı fabrika projesini askıya aldığını duyurdu. CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, konuya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Sürekli anlattıkları 'devlet aklı' neler yapıyor bir bakalım. Aylarca 'Türkiye küresel üretim üssü oluyor' diye pazarlanan BYD fabrikası kararı askıya alındı. Neden mi? Körfez'in rant sermayesi tek elden atılan imzaları sever ama milyar dolarlık teknoloji sermayesi hukuki güvence de ister. Bir gecede kurumların ve Anayasa'nın 'mutlak butlan' sayılabildiği, dış politikada diplomasinin yerini 'şahsi dostlukların' aldığı bir ekosisteme uzun vadeli yatırım gelmez."

Nisan ayında 16 yıllık otoriter Orbán rejimi sandıkla değişti ve Macaristan'ın yeniden hukukun üstünlüğüne ve AB normlarına dönme ihtimali belirdi. Çin sermayesi, kuralların her gün değiştiği bir Türkiye'de risk almak yerine, Macaristan'a odaklanmayı seçti. Sermaye 'şark kurnazlığını' değil, öngörülebilirliği tercih etti. Ekonomik masallar ve 'tüccar-diplomasi' çöktü.

İktidarın neden canhıraş bir şekilde 'Sınırımızda savaş var, iç cepheyi tahkim etmeliyiz' dediğini biliyoruz. Satacak umut kalmadığında, geriye sadece korku ve beka siyaseti kalır. Bize zorla giydirmeye çalıştıkları 'demokrasisiz monarşi' gömleği, gerçekliğe çarpınca işte böyle paramparça oluyor."

Kaynak: ANKA
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