CHP'li Ednan Arslan: Elektrik Faturalarındaki Artış %90'ı Geçecek

(TBMM) - CHP İzmir Milletvekili Ednan Arslan, Resmi Gazete'de bugün yayımlanan karara göre 1 Ocak 2026'dan itibaren geçerli olmak üzere Son Kaynak Tedarik Tarifesi'nde yıllık limitin 4 bin kilovatsaat olarak belirlendiğini kaydederek, "Bu yeni düzenleme ile vatandaşın elektrik faturasına yüzde 90'ı aşan oranda zam yapmış olacak. 980 TL olan Fatura 1955 TL olacak. Faturalarımızın kademesine göre zaten yüzde 60-70'inden fazlası sadece dağıtım bedeli olarak şirketlere gidiyor" ifadesini kullandı.

CHP İzmir Milletvekili Ednan Arslan, yaptığı yazılı açıklamada, Son Kaynak Tedarik Tarifesi'nde yapılan düzenlemeye tepki gösterdi.

Resmi Gazete'de bugün yayımlanan karara göre 1 Ocak 2026'dan itibaren geçerli olmak üzere Son Kaynak Tedarik Tarifesinde yıllık limitin 4 bin kilovatsaat olarak belirlendiğine işaret eden Arslan, şunları kaydetti:

"'Sübvansiyon' iddiası ile Son Kaynak Tedarik Tarifesi'nde Şubat 2025'te değişikliğe giden ve yıllık 5bin kWh tüketim limitini aşan abonelerin tarifesine bu yolla yaklaşık yüzde 100 zam yapan iktidar, bu yeni düzenleme ile vatandaşın elektrik faturasına yüzde 90'ı aşan oranda zam yapmış olacak. 980 TL olan Fatura 1955 TL olacak. Faturalarımızın kademesine göre zaten yüzde 60-70'inden fazlası sadece dağıtım bedeli olarak şirketlere gidiyor.

Ayrıca tarımsal sulama amaçlı kullanılan elektriğin Son Kaynak Tedarik Tarifesi Kapsamındaki limiti de yıllık 15 bin kWh'a çekildi. Gıda enflasyonu artarken, çiftçimiz artan maliyetler nedeniyle hasat yapamazken tarıma destek artırılacağına azaltıldı. Vatandaşı, kaliteli ve ucuz hizmet sunmayan dağıtım ve görevli tedarik şirketlerinden, bireysel sözleşme yaparak elektrik almaya zorlamak istiyorlar. GSM operatörlerinde olduğu gibi vatandaş neye ne kadar ödüyor göremesin diye oluşturulmuş farklı kademeler, farklı kotalar ile kafa karışıklığı yaratıp, şirketlerin insafına bırakıyorlar.

İşte bu nedenle diyoruz 'Devlet şirket aklı ile yönetilemez' diye. Temel bir hak olan enerjiye erişim, kamu eliyle, tüm vatandaşlara eşit, adil, şeffaf, ucuz ve kaliteli bir şekilde sağlanmalıdır. Bu halk siz şirketleri sübvanse edin diye vergi vermiyor. Bu halk siz kendi siyasi çıkarlarınız için faturalara sübvansiyon masalları yazın diye vergi vermiyor. Özelleştirmeler ile yandaşlara peşkeş çektiğiniz enerji piyasasında oluşan kara delikten kurtulmak için milletin sırtına binmeyi bırakın."