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CHP'li Deniz Demir Sanal Kumar ve Yasa Dışı Bahis Bağımlılığını Araştırmak İçin Önerge Verdi

CHP'li Deniz Demir Sanal Kumar ve Yasa Dışı Bahis Bağımlılığını Araştırmak İçin Önerge Verdi
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CHP Ankara Milletvekili Deniz Demir, TBMM'ye sunduğu araştırma önergesinde sanal kumar ve yasa dışı bahis bağımlılığının artış gösterdiğini ve özellikle gençler arasında ciddi bir sorun haline geldiğini vurguladı. Demir, konunun toplumsal düzeni tehdit ettiğine dikkat çekerek, etkili önlemler alınması gerektiğini ifade etti.

(ANKARA) - CHP Ankara Milletvekili Deniz Demir, sanal kumar ve yasa dışı bahis bağımlılığının araştırılması amacıyla TBMM Başkanlığı'na araştırma önergesi verdi. Yasa dışı bahis ve sanal kumarın özellikle gençler arasında bir bağımlılık haline geldiğini belirten Demir, sanal kumar ağının toplumsal düzeni de tehdit ettiğine dikkati çekti.

Son dönemde sanal kumar ve yasa dışı bahis kapsamında yapılan operasyonların ardından konu meclis gündemine taşındı. CHP Ankara Milletvekili Deniz Demir, sanal kumar ve yasa dışı bahis bağımlılığının araştırılması amacıyla TBMM Başkanlığı'na araştırma önergesi verdi. Yasa dışı bahis ve sanal kumarın ülkemizde giderek yayıldığını ve özellikle gençler arasında bir bağımlılık haline geldiğini belirten Demir, sanal kumar ağının toplumsal düzeni de tehdit ettiğini vurguladı.  Demir'in yazılı açıklaması şöyle:

"Sosyal medya üzerinden bazı yüksek takipçili isimler ve ünlüler bu illegal sitelerin reklamını yapıyor. Gençlerimiz kötü ekonomik koşulların da etkisiyle kumarı kolay para kazanma yöntemi zannetmeye başladı. Kumar bağımlılığının artmasındaki en büyük etmenlerden biri ise bu sitelere ulaşımın çok kolay ve hızlı olması. Gençlerimizi, vatandaşlarımızı bu bahis çetelerinden korumamız lazım.

"Etkili önlemler alınması gerekmektedir"

Son dönemde gençlerde sıklıkla görülen sanal kumar bağımlılığı, bireylerin sosyal hayatını olumsuz yönde etkilemenin yanı sıra maddi zorluklara da yol açmaktadır. İnternet kullanımın yaygınlaşması ile bazı siteler üzerinden kumar ve yasa dışı bahis oynama alışkanlıkları da artış göstermiştir. Sanal kumarın, uluslararası suç örgütleri tarafından para aklama, çocukları ve gençleri istismar etme gibi amaçlarla kullanıldığına dair çeşitli raporlar bulunmaktadır. Bu durum, sanal kumarın yalnızca ekonomik bir tehdit olmanın ötesine geçerek, genç bireyler ve toplum için ciddi bir güvenlik sorunu teşkil ettiğini göstermekte ve buna karşı etkili önlemler alınması gerekmektedir.

Bu tarz sitelerin reklamını yapan şahısların bu organizasyonun içinde bulunan isimlerin derhal tespit edilerek cezalandırılması gerekiyor. Gençlerimizi bu bağımlılıktan nasıl kurtarırız onların ekonomik ve sosyal olarak çökerten kumar illetinden nasıl uzak tutarız hep birlikte düşünmeliyiz. Kumar bağımlılığının Türkiye'deki boyutları ve çözüm yolları ivedilikle araştırılmalı."

Kaynak: ANKA / Güncel
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