CHP Milletvekili, şiddeti öven dekanın istifa etmesini istedi

(ANKARA) - CHP Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül, Meclis'te TİP İstanbul Milletvekili Ahmet Şık'ı darp eden İzmir Milletvekili Alpay Özalan'ı paylaşımlarıyla tebrik eden ADÜ Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Savaş Duman'a tepki gösterdi. Bülbül, "Sporcu ve akademisyen kimliğinize ya uygun davranın ya da istifa edin. O koltuğu derhal boşaltın" dedi.

CHP Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül, Meclis'te TİP İstanbul Milletvekili Ahmet Şık'ı darp eden İzmir Milletvekili Alpay Özalan'ı paylaşımlarıyla tebrik eden ADÜ Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Savaş Duman'ın istifa etmesi gerektiğini belirtti.

"Şiddeti öven, şık bir hareket olarak niteleyen bir dekan ile karşı karşıyayız" diyen CHP'li Bülbül, şu paylaşımı yaptı:

"Sözde Profesör ünvanlı Adnan Menderes Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Savaş Duman, dün Meclis'te TİP İstanbul Milletvekili Ahmet Şık'ı darp eden İzmir Milletvekili Alpay Özalan'ı paylaşımlarıyla tebrik yağmuruna tutuyor. AKP dönemi Türkiyesi'nde üniversite yönetimlerinin liyakatsiz, beceriksiz kadrolara emanet edildiğini biliyoruz. Bu kadrolar, hocaları üniversiteden attı, öğrencilere jop ve sopalarla saldırılmasına izin verdi. Sonra da koştura koştura kendilerini atayan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sonsuz şükranlarını sundu. Ne yazık ki bunların tamamını gördük.

" Sporcu ve akademisyen kimliğinize ya uygun davranın ya da istifa edin"

Şimdi de şiddeti öven, 'şık bir hareket' olarak niteleyen bir 'Dekan' ile karşı karşıyayız. Savaş Bey, Saray, talimatlı bir dekan olabilirsiniz, tebrik kuyruğuna girerek kendinizi göstermek istiyor olabilirsiniz ama şiddeti övecek kadar da alçalmayın. Sporcu ve akademisyen kimliğinize ya uygun davranın ya da istifa edin. O koltuğu derhal boşaltın."