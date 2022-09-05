CHP'li Başkandan Çöp ve Moloz Tepkisi: "İnsanın İçi Acıyor"

İzmir'de kimliği belirsiz kişilerin Karşıyaka Küçük Sanayi Sitesi'ne kamyonetle getirdikleri çöp ve molozları döküp kaçtığı anlar güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntüleri paylaşan Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay, "Gerçekten insanın içi acıyor. Bu insanlarla birlikte yaşıyoruz ve bunların yarattığı kirlilik ve karmaşa ile başa çıkmaya çalışıyoruz" dedi.

İzmir'de kimliği belirsiz kişilerin Karşıyaka Küçük Sanayi Sitesi'ne kamyonetle getirdikleri çöp ve molozları döküp kaçtığı anlar güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntüleri paylaşan Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay, "Gerçekten insanın içi acıyor. Bu insanlarla birlikte yaşıyoruz ve bunların yarattığı kirlilik ve karmaşa ile başa çıkmaya çalışıyoruz" dedi.

Karşıyaka Küçük Sanayi Sitesi'nde 11 Ağustos'ta saat 20: 08'de, 27 Ağustos'ta da 18: 56'da kimliği belirsiz kişiler, kamyonetle getirdikleri molozları yol kenarına döktü. Şahısların moloz ve çöpleri döküp olay yerinden ayrıldıkları anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

Kameralara yansıyan görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşan Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay, "Yer, küçük sanayi sitesi… Yeni yerleştirilen kamera ile bunlar tespit edildi. Gerçekten insanın içi acıyor. Bu insanlarla birlikte yaşıyoruz ve bunların yarattığı kirlilik ve karmaşa ile başa çıkmaya çalışıyoruz" diye tepki gösterdi. Kameralar ile plaka tespiti yapılan araçların sahiplerine para cezası kesileceği belirtildi.

KONAK'TA DA TEPKİ ÇEKMİŞTİ

Geçen ağustos ayında Konak Belediyesi'ne bağlı Hilal Mahallesi'ne de kimliği belirsiz kişiler tarafından molozların döküldüğü anlar güvenlik kamerasına yansımıştı. Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, molozların kaçak döküldüğü anların görüntüsünü belediye meclis toplantısında izlettirip, temizlendikten sonraki halini de göstererek bazı kesimlerce yapılan "Çöpler temizlenmiyor" eleştirilerine yanıt vermişti.