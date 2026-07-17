Öztunç: Sarayın enflasyonu düşüyor, milletin enflasyonu büyüyor

(ANKARA) - CHP Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç, enflasyon verilerine ilişkin yaptığı değerlendirmede "Sarayın enflasyonu düşüyor olabilir ancak milletin enflasyonu her geçen gün büyüyor. Bunun bedelini de ne yazık ki milyonlarca vatandaş ödemektedir" dedi.

CHP Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç, enflasyon verilerine ilişkin yaptığı yazılı açıklamada Türkiye'de iktidarın aylardır sürdürmeye çalıştığı "enflasyon düşüyor" algısının, vatandaşın günlük yaşamında karşılaştığı gerçeklerle bir kez daha çöktüğünü söyledi. Öztunç, yalnızca haziran ayında açıklanan yüzde 0,99'luk aylık enflasyonun bile, vatandaşın pazarda, markette, kirada ve faturada hissettiği artışı gizleyemediğini belirtti. Yılın ilk 6 ayında enflasyonun yüzde 17,76'ya ulaştığını hatırlatan Öztunç, bunun iktidarın ve Merkez Bankası'nın yıl başında açıkladığı yüzde 16'lık yıl sonu hedefinin daha haziran ayında aşıldığı anlamına geldiğini ifade etti.

Ekonomi yönetiminin kendi koyduğu hedefe 6 ay bile dayanamadığını vurgulayan Öztunç, Merkez Bankası'nın önce yüzde 16, ardından yüzde 24 ve son olarak yüzde 26 seviyesine revize ettiği tahminlerle güven kaybını derinleştirdiğini söyledi. Öztunç, "Bir ekonomi yönetimi 6 ay içinde hedefini üç kez değiştiriyorsa ortada başarı değil, açık bir öngörüsüzlük ve plansızlık vardır" ifadelerini kullandı.

"SAVAŞ HALİNDEKİ UKRAYNA'DA BİLE ENFLASYON YÜZDE 8,2 SEVİYESİNDE"

Yıllık enflasyonun yüzde 32,11 seviyesinde gerçekleşmesiyle Türkiye'nin dünyada en yüksek enflasyona sahip 5'inci ülke konumuna geldiğini kaydeden Öztunç, Avrupa'da ise açık ara ilk sırada yer aldığını belirtti. Savaşın yıkıcı etkileriyle mücadele eden Ukrayna'da yıllık enflasyonun yüzde 8,2 seviyesinde olduğunu hatırlatan Öztunç, Türkiye'de bu oranın yaklaşık dört katına çıkmasının ekonomik yönetimdeki derin krizi ortaya koyduğunu söyledi.

Bu tablonun en ağır faturasının emekliye, işçiye, memura ve dar gelirliye kesildiğini dile getiren Öztunç, yıl başında işçi ve BAĞ-KUR emeklilerine yapılan yüzde 12,19'luk artışın, ilk 6 ayda gerçekleşen yüzde 17,76'lık enflasyon karşısında tamamen eridiğini ifade etti. En düşük emekli aylığının yaklaşık 3 bin 552 lirasının altı ay içinde buhar olduğunu söyleyen Öztunç, açlık sınırının 36 bin liraya dayandığı bir ülkede emekliye reva görülen maaşın artık sefalet ücreti olduğunu kaydetti.

"AÇIK BİR GELİR KAYBI VARDIR"

Memurların da benzer bir tabloyla karşı karşıya olduğuna işaret eden Öztunç, kamu çalışanlarına yapılan maaş artışlarının yılın ilk aylarında enflasyon karşısında etkisini kaybettiğini söyledi. "Maaşlara yapılan artışlar kağıt üzerinde kalıyor; çünkü fiyatlar çok daha hızlı yükseliyor" diyen Öztunç, alım gücündeki kaybın telafi edilemediğini vurguladı. Asgari ücretlinin ise tamamen kaderine terk edildiğini savunan Öztunç, milyonlarca çalışanın yılın ikinci yarısında tek kuruş ek zam almadan ağırlaşan hayat pahalılığıyla baş başa bırakıldığını söyledi. Öztunç, Temel ihtiyaçlarını karşılamakta zorlanan vatandaşın her geçen gün daha da yoksullaştığını belirtti. Kira artışlarının da vatandaşın belini kırdığını dile getiren Öztunç, yılın ilk 6 ayında yüzde 17,76'lık enflasyon yaşanırken kiralarda yüzde 32'nin üzerinde artış uygulandığını hatırlattı.

Öztunç, "Maaşlar yüzde 12, yüzde 13, yüzde 17 seviyelerinde artarken kiralar yüzde 32'yi aşıyorsa burada adalet değil, açık bir gelir kaybı vardır" dedi. Gıda fiyatlarındaki artışın da halkın yaşamını doğrudan etkilediğini söyleyen Öztunç, son bir yılda gıda enflasyonunun yüzde 35'in üzerine çıktığını, bunun da çocukların beslenme çantasından eksilen gıda, emeklinin pazardan eli boş dönmesi, esnafın kepenk kapatmak zorunda kalması ve gençlerin geleceğe umutla bakamaması anlamına geldiğini ifade etti.

"MİLLETİN ENFLASYONU HER GEÇEN GÜN BÜYÜYOR"

Ortada açık bir gerçek olduğunu dile getiren Öztunç, bu tablonun kader olmadığını, yanlış ekonomi politikalarının, liyakatsiz yönetimin ve yıllardır sürdürülen hatalı tercihlerin sonucu olduğunu söyledi. Öztunç, iktidarın rakamlarla oluşturduğu algının, vatandaşın yaşadığı yoksulluğu gizleyemediğini vurguladı. Ekonominin masa başında açıklanan hedeflerle değil, vatandaşın yaşam standardıyla ölçüldüğünü belirten Öztunç, "Eğer altı ayda enflasyon yüzde 17,76'ya çıkmışsa, yıllık oran yüzde 32,11'e dayanmışsa, emeklinin maaşından 3 bin 552 lira erimişse, kiralar yüzde 32'yi aşmışsa ortada başarı değil, ağır bir ekonomik çöküş vardır" dedi. CHP olarak üretimi destekleyen, israfı bitiren, gelir adaletini sağlayan, emeğin hakkını koruyan ve vatandaşın refahını önceleyen bir ekonomi anlayışını savunmaya devam edeceklerini aktaran Öztunç, bugün düşen şeyin enflasyon değil; emeklinin, işçinin, memurun ve asgari ücretlinin yaşam standardı olduğunu kaydetti. Öztunç, "Sarayın enflasyonu düşüyor olabilir; ancak milletin enflasyonu her geçen gün büyüyor. Bunun bedelini de ne yazık ki milyonlarca vatandaş ödemektedir" dedi.

Kaynak: ANKA