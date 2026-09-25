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CHP'li Akay, Tera Portföy kasasından 2,47 milyar TL'nin üç ayda çıktığını öne sürdü

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CHP'li Akay, Tera Portföy kasasından 2,47 milyar TL'nin üç ayda çıktığını öne sürdü
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CHP Karabük Milletvekili Cevdet Akay, Tera Portföy'ün SPK'ya bildirdiği finansal hareketlerde dikkat çekici tablo tespit ettiklerini belirtti. Akay, şirket kasasındaki 2 milyar 471 milyon TL'nin 31 Mart 2026 itibarıyla 4 milyon 235 bin TL'ye gerilediğini öne sürdü.

(ANKARA) – CHP Karabük Milletvekili Cevdet Akay, "Sermaya piyasası vurguncusu, şirket kasasını boşaltıp portföy değerini şişirmiş; SPK uyumuş. Tera Portföy'ün SPK'ya bildirdiği resmi finansal hareketlerde son derece dikkat çekici tablo tespit ettik" dedi.

CHP Karabük Milletvekili Cevdet Akay, sosyal medya hesabından fon krizine ilişkin yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"Sermaya piyasası vurguncusu, şirket kasasını boşaltıp portföy değerini şişirmiş; SPK uyumuş. Tera Portföy'ün SPK'ya bildirdiği resmi finansal hareketlerde son derece dikkat çekici tablo tespit ettik. Şirketin kasasındaki 2 milyar 471 milyon TL, 31 Mart 2026 itibarıyla 4 milyon 235 bin TL'ye gerilemiş. Yani yaklaşık 2,47 milyar TL'lik nakit üç ay içerisinde kasadan çıkmış. Aynı dönemde finansal yatırımlar 4,697 milyar TL'den 8,546 milyar TL'ye yükselmiş. Yaklaşık 3,85 milyar TL'lik bir artış söz konusu. Özetle; yılın ilk üç ayında şirket kasası boşaltılmış, finansal yatırımlara dönüşen para da portföy değerlerini şişirmek için kullanılmış.

Soruyoruz: SPK, finans hareketi kendisine bildirildiği halde bu olağan dışı hareketleri görmedi mi? Gördüyse ne yaptı? Görmediyse, sermaye piyasalarını denetlemekle görevli kurum, kendisine bildirilen bu büyüklükteki bir hareketi nasıl tespit edemedi? Finansal yatırımlara dönüşen bu paranın portföy değerlerini şişirmek için kullanılıp kullanılmadığını SPK neden zamanında araştırmadı?"

Kaynak: ANKA
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