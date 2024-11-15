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CHP'li Akay'dan Ziraat Bankası'nda Usulsüzlük İddiası: "İki Fotoğraf Arasında 1 Milyar Lira Fark Var"

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CHP Karabük Milletvekili Cevdet Akay, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın bütçe görüşmelerinde elinde Ziraat Bankası'nın logosunun fotoğraflarıyla Bakan Şimşek’e seslendi. Akay, “İki fotoğraf arasında 1 milyar liralık fark var. Nasıl 1 milyar liralık fark var? Bir tanesi eski amblemi, bir tanesi yeni. Sadece ‘a’ harflerinin şekli değiştirilmiş. Yaklaşık 2 bin şubede tabela değişimi yapılıyor, dijital öğeler değişiyor, banka hesap cüzdanları değişiyor, kartvizitler, antetli kağıtlar, tüm materyaller değişiyor, bu da 954 milyonluk bir rakama mal oluyor” dedi.

NİSANUR YILDIRIM - EREN CESUR

(TBMM) - CHP Karabük Milletvekili Cevdet Akay, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda Hazine Ve Maliye Bakanlığı'nın bütçe görüşmelerinde elinde Ziraat Bankası'nın logosunun fotoğraflarıyla Bakan Şimşek'e seslendi. Akay, "İki fotoğraf arasında 1 milyar liralık fark var. Nasıl 1 milyar liralık fark var? Bir tanesi eski amblemi, bir tanesi yeni. Sadece 'a' harflerinin şekli değiştirilmiş. Yaklaşık 2 bin şubede tabela değişimi yapılıyor, dijital öğeler değişiyor, banka hesap cüzdanları değişiyor, kartvizitler, antetli kağıtlar, tüm materyaller değişiyor, bu da 954 milyonluk bir rakama mal oluyor" dedi.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda Hazine ve Maliye Bakanlığı ile bağlı kuruluşlarının 2025 yılı bütçesi üzerindeki görüşmeler devam ediyor.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu üyesi ve CHP Karabük Milletvekili Cevdet Akay, Ziraat Bankası'ndaki usulsüzlük iddialarını dile getirerek şunları söyledi:

"Bazı şaibelerle ilgili bize bilgi gelmişti. SPK lisanslı ekspertiz yapan değerleme şirketleri, raporlarında değerlemeleri olduğundan daha yüksek değerlerle değer biçip kredi kullandırımlarına şaibe karıştığına ilişkin şikayetler gelmişti. Bir de banka üst düzey yöneticilerin bankalar kanununa aykırı hareket etmesi ile ilgili sorularımız vardı. Örneğin, Fikrettin Aksu Ziraat Katılım Bankası Yönetim Kurulu Başkanvekili, Ziraat Bankası Genel Müdürünün danışmanı. Bu kişi daha önce de Ziraat Bankası'nda üst düzey çalışmış ve emekli olmuş birisi. Bu şahıs NSA Enerji diye bir firma kurup 10 gün içerisinde Ziraat Bankası'ndan 2 milyon dolara yakın bir kredi almış. Tarımla ilgisi olmayan bu firmanın ortağı olduğu halde bu krediyi kullanmış. Üstüne üstelik bir de Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'ndan 7 milyon 322 bin liralık teşvik belgesi almıştı. Bu konunun araştırılmasını, sonucun da bize bildirilmesini istemiştik. Çiftçilerimiz krediye ulaşamazken, bankalar kanununa aykırı bu şirkete düşük faize sübvansiyonlu krediler verilmiş ve menfaat elde edilmiş, banka kaynağı haksız şeklinde kullandırılmıştır. Buna sağlıklı bir cevap alamadık.

"Birileri zengin mi edilmek isteniyor?"

Diğer bir taraftan da hatalı uygulamalar devam ediyor. Şu iki resim arasında bir fark görebiliyor musunuz Sayın Bakanım, değerli milletvekilleri? Bir fark görebiliyor musunuz? Çok dikkatli bakmanızı rica ediyorum. Bu iki fotoğraf arasında 1 milyar liralık fark var. Nasıl 1 milyar liralık fark var? Bir tanesi eski amblemi, bir tanesi yeni. Sadece 'a' harflerinin şekli değiştirilmiş. Peki nasıl mı 1 milyara mal olmuş: yaklaşık 2 bin şubede tabela değişimi yapılıyor, dijital öğeler değişiyor, banka hesap cüzdanları değişiyor, kartvizitler, antetli kağıtlar, aklınıza ne gelirse tüm materyaller değişiyor, 954 milyonluk bir rakam. Sadece bununla da kalınmıyor, tanesi 15 milyon lira masrafla şube tefrişatına giriliyor. Dört yılda bütün şubeler yenilenecek, 27 milyarlık bir rakam. Bu çok ciddi bir rakam. Bu işlemler hangi şirketler aracılığıyla yapılıyor? Birileri zengin mi edilmek isteniyor? Bunu merak ediyorum. Bunun araştırılmasını istiyorum. Tasarruf tedbirleri garibana sınırsız, milyar milyar harcamalar Ziraat Bankası'na mı diye düşünüyorum.

"Ziraat GYO'nun bazı bakan ve bakan yardımcılarına araç tahsis ettiği söyleniyor"

Central Oto diye bir firma var. Ziraat GYO iş birliği ile alınmış bir firma. Bankadan gelen kaynakların kullandırılmasıyla arabalar alınıp rant sağlayan kişiler var. Bu Ziraat Filo'da çok ciddi araçlar var. Buradaki araçlar havuzda durduğu halde bazı bakanlara, bakan yardımcılarına ve üst düzey yöneticilere tahsis edildiği söyleniyor. Siz de dahil makamlar arasında, bakan yardımcıları arasında böyle bir tahsis var mı Ziraat Filo'dan? Ziraat Filo'nun havuzunda 10 bin civarında araç var. Bunların hepsi zaten ultra lüks araçlar, benzin ve mazot giderleri de yakıt tanıma sistemiyle ödeniyor. Bunlar nereden ödeniyor? Bu konuda sizden bir cevap rica edeceğiz.

"Kamu bankalarının il dışındaki organizasyon maliyetlerinin tutarı 500 milyon lira"

Kamu bankalarının yaptığı kaynak israfları bununla da kalmıyor. 11-18 Kasım arasında 3 bin kişiyle bir organizasyon yapıyor Ziraat Bankası. Sizin tasarruf tedbirleriyle ile bir genelgeniz var. Burada şehir dışı organizasyonlar mücbir bir sebep olmadığı müddetçe yasaklanıyor. Tasarruf tedbirlerinin uygulandığı bir ortamda bunun yapılmasını uygun bulmuyoruz. Diğer kamu bankaları da aynısını yapıyor. Vakıfbank yapmış, Halkbank da Ziraat'tan sonra yapacak. Bunun maliyeti de çok ciddi bir rakam, üç bankayı toplarsanız 500 milyon, yani yarım milyarı bulan bir maliyet. Sizin tasarruf tedbirleri genelgenize niçin uyulmuyor? Siz izin verdiniz mi böyle bir şeye? Bu uygulamalardan vazgeçilmesi gerekir.

"Şahap Kavcıoğlu'nun kayınbiraderi bankacılıkla ilgisi olmamasına rağmen Ziraat Bankası'nda müdür"

Biz bu şikayetlerimizi sürekli bildirdik, BDDK'yı göreve davet ettik. BDDK Başkanımız Sayın Kavcıoğlu bu konularla ilgili bir inceleme yaptı mı bilmiyorum. BDDK Başkanı Kavcıoğlu gerekli inceleme talimatını verdi mi? Orhan Candemir, Şahap Kavcıoğlu'nun kayınbiraderi. Bankacılıkla bir ilgisi yok. Bu kişi Ziraat GYO'ya atanmış, bir yıl içerisinde de Ziraat'a müdür olarak atanmış. Bu kadar atanmayı bekleyen, banka içinde liyakatli kaliteli çalışanlar varken, işsiz gençlerimiz varken tavassutla atamalar maalesef devam ediyor. Bu konuları ben size ihbar niteliğinde bildiriyorum. Bu konulara lütfen detaylı bir şekilde inceleyin ve müsebbiplerinden de hesabını sorun."

CHP'li Akay'dan Ziraat Bankası'nda Usulsüzlük İddiası:
Kaynak: ANKA / Güncel
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