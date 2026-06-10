CHP'li Akay: "Portföy Yatırımlarına Bakarak 'Yatırımcı Akını Var' Demek, Rüzgar Esince Çökecek Bir Finansman Modeline Bel Bağlamaktır"

(TBMM) - CHP Karabük Milletvekili Cevdet Akay, BYD'nin Türkiye'deki yatırımını askıya almasına ilişkin, "Otomotivden tekstile kadar uluslararası markaların birer birer küçüldüğü veya operasyonlarını askıya aldığı bir ekosistemde, sadece portföy yatırımlarına bakarak 'yatırımcı akını var' demek, rüzgar esince çökecek bir finansman modeline bel bağlamaktır" dedi.

CHP Karabük Milletvekili Cevdet Akay, BYD'nin yatırımı askıya almasına ilişkin yazılı açıklama yaptı. Akay, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in pembe tablolar çizerek Türkiye'ye yönelik "benzeri görülmemiş yabancı ilgisinden" bahsettiğini belirterek "Biz sahadaki yapısal çürümeyi ve kırılganlıkları görüyorduk. Henüz 20 Şubat'ta yaptığımız uyarıda açıkça sormuştuk. 'Gelen bu yabancı sermaye üretime, istihdama ve fabrikaya mı geliyor; yoksa yüksek faizi vur-kaç yapmak için mi geliyor?' Bugün, küresel otomotiv devi BYD'nin Türkiye'deki 1 milyar dolarlık fabrika yatırımını resmen askıya aldığını açıklaması, aylar önce ortaya koyduğumuz bu endişelerin ne kadar haklı ve gerçekçi olduğunu maalesef bir kez daha kanıtlamıştır" dedi.

Akay, 20 Şubat'ta söz konusunu konuya ilişkin yaptığı açıklamaya atıfta bulunarak "Yüksek faizle sıcak para çekmek bir başarı hikayesi değil, geçici bir morfin etkisidir. Asıl başarı; kalıcı, teknoloji transferi sağlayan ve üretime dayalı doğrudan yatırımları ülkede tutabilmektir" ifadesini kullandı.

"ŞİRKETLERE TEŞVİK SUNSANIZ BİLE HUKUKİ ÖNGÖRÜLEBİLİRLİK İNŞA EDİLMEZSE ROTASINI TÜRKİYE'YE ÇEVİRMEYECEKLER"

Ekonomi yönetiminin "bütçe faize gitmiyor, dış borç yükümüz azalıyor" iddiaları ile Türkiye'nin yatırım iklimi arasındaki derin uçurum artık gizlenemez boyutta olduğuna dikkati çeken Akay, "Dünyanın en büyük şirketlerine devasa teşvikler sunsanız dahi; hukuki öngörülebilirlik, mali istikrar ve yapısal reformlar inşa edilmediği sürece küresel sermaye rotasını Macaristan'a, Polonya'ya ya da Doğu Avrupa'ya çevirmekten çekinmeyecektir. Otomotivden tekstile kadar uluslararası markaların birer birer küçüldüğü veya operasyonlarını askıya aldığı bir ekosistemde, sadece portföy yatırımlarına (sıcak paraya) bakarak 'yatırımcı akını var' demek, rüzgar esince çökecek bir finansman modeline bel bağlamaktır" görüşünü dile getirdi.

Akay, şubat ayında bu tehlikeye dikkat çektiğinde kendilerini "iyimser olmamakla" itham ettiklerini belirterek "Bugün uluslararası ajansların geçtiği son dakika haberleriyle gerçek dünyayla tanışmıştır. Ekonomi yönetimini acilen kağıt üzerindeki verilerle avunmayı bırakmaya; sıcak paranın sahte refahı yerine, kalıcı üretimi ve istihdamı ülkeye çekecek gerçek bir yapısal reform ajandasına odaklanmaya davet ediyoruz. Gerçekler inatçıdır; sahayı görmezden gelen ekonomi politikaları, eninde sonunda sahanın duvarına toslamaya mahkumdur" dedi.

Kaynak: ANKA