CHP'li Ağbaba'dan Emekli Aylıkları Üzerine Sert Eleştiriler

(TBMM) - CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, en düşük emekli aylığının Ocak 2025 ödeme döneminden geçerli olmak üzere 12 bin 500 liradan 14 bin 469 liraya yükseltilmesinin de yer aldığı kanun teklifinin görüşmelerinde, "Dört kişilik bir ailenin açlık sınırı 21 bin lira, yoksulluk sınırı 70 bin lira. 5 milyon emeklimiz çalışıyor. 79 yaşında bir insan inşaattan düşerek ölüyorsa hepimizin şapkamızı önümüze koyup düşünmemiz lazım. Bunu muhalefeti, dış güçleri suçlayarak yapamazsınız. Bunun tek sorumlusu sizsiniz" ifadesini kullandı.

TBMM Plan ve Bütçe komisyonunda Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi görüşmeleri devam ediyor. Teklifle, en düşük emekli aylığının Ocak 2025 ödeme döneminden geçerli olmak üzere 12 bin 500 liradan 14 bin 469 liraya yükseltilmesi, işverene, ocak-aralık döneminde günlük 33,33 lira, aylık 1000 lira asgari ücret desteği verilmesi öngörülüyor. CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba şunları söyledi:

"Emekli maaşını ödemek bir lütufmuş gibi gösteriliyor"

"Bakanın maaş açıklama yetkisi yok. Bir başka konu ise bu gelen teklifin pek çok maddesi bizim itiraz ettiğimiz ve geri çekilen maddeler. Meclis'in bir adabı var bu yapılan Meclis'e saygısızlık. Sayın Cumhurbaşkanı bugün kırmızı karta ilişkin pişti var, pokeri var, iskambili var dedi. Bunları biz bilmiyoruz siz Türkiye'yi kumar bağımlısı yaptığınız için biliyorsunuz. Genel seçimin üzerinden bir buçuk yıl geçti. Seçim öncesinde anketler kötüyken 'emeklileri enflasyona ezdirmeyeceğiz' dediniz, hal ortada. Emekli prim günü 7 bin 200'e düşecek dediniz, taşerona kadro sözü verdiniz hiçbiri yapılmadı. Bir de üçkağıt var. Üçkağıt oyununu en iyi siz biliyorsunuz. Biz kırmızı kartı esnafımız için, emekliyi ezdirenlere, asgari ücrete verilen zammı reva görenlere gösteriyoruz. İş çalışana gelince enflasyonda üçkağıt yapıyorsunuz. Emekli maaşını ödeyemeyecek durumdaysanız SGK'yı da batıran sizsiniz. Emekli maaşını ödemek bir lütufmuş gibi gösteriliyor.

"Emeklilerin durumunun hepinizin vicdanını sızlatması lazım"

Pazardan haberiniz yok. Bir alışveriş yaptık iki bin lira tuttu. İçinde birer kilo et, çay, yağ var, iki kilo çay, 35 gram zeytin var. İçinde meyve, sebze, salça yok yani yemek bile yapamıyorsunuz. Emekliye verdiğiniz zam tam bu kadar, bir öğün bile değil. Dört kişilik bir ailenin bununla geçinmesi mümkün değil. Emeklilerin durumunun hepinizin vicdanını sızlatması lazım. Emekliler en son 7-8 sene önce ceket almış kendisine. Hatta daha acısı 'komşumuzun ölmesini bekliyoruz, eski paltosunu alıyoruz' dedi. Bu emekli maaşına kim iyi diyorsa vicdansızdır ya da Türkiye'nin gerçeklerinden habersizdir. Dört kişilik bir ailenin açlık sınırı 21 bin lira, yoksulluk sınırı 70 bin lira. 5 milyon emeklimiz çalışıyor. 79 yaşında bir insan inşaattan düşerek ölüyorsa hepimizin şapkamızı önümüze koyup düşünmemiz lazım. Bunu muhalefeti, dış güçleri suçlayarak yapamazsınız. Bunun tek sorumlusu sizsiniz."