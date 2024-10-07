CHP'li Ağbaba'dan Abdullah Güler'e Sert Eleştiri: 'Emeklileri Suçlamaya Utanacak'

(ANKARA) - CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler'i eleştirerek, "Güler'e 15 bin TL verelim, bir gün geçirsin. Utanmasa en düşük emekli maaşı alanları suçlayacak" dedi.

Ağbaba, yaptığı açıklamada, AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler'in "Şu anda gelişmiş Batı toplumlarına bakın 45 yaşında, 50'li yaşlarda emekli bulamazsınız. Bizim prim miktarını ve yaşı yeniden konuşmamız lazım. Bu sistemin bu haliyle sürdürülebilir olmadığını görüyorum" açıklamalarına işaret ederek, şunları söyledi:

"AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler adeta bugün emeklilere hakaret etmiş. Ancak kırk yanlış söylerken bir doğruyu söylemiş. Türkiye'de maalesef emekli maaşları en düşük emekli maaşına yaklaşmış durumda. Ortalama emekli maaşı 15 bin civarında. En yükseğiyle en düşüğünü topladığınız zaman ortalama emekli maaşı 15 bin civarında.

Hiç kendi suçları yok. 2008'de aylık bağlama oranlarını düşürenler kendileri, maalesef ekonomiyi kötü yönetenler kendileri ama suçlu emekli. Utanmasa en düşük emekli maaşı alanları suçlayacak. Hep aynı akıl, hep aynı mantık. Daha önce ekonomi bozulduğu zaman üst akıl diyorlardı, dış güçler diyorlardı şimdi suçlayacakları bir kesim daha var ki o da emekliler.

"Güler'e 15 bin TL verelim bir gün geçirsin"

Şu anda en düşük emekli maaşı alan 12 bin 500 TL alıyor, ancak dul ve yetimler 8 bin lira, 9 bin lira maaş almaya devam ediyor. 12 bin 500 TL ile bırakın bir ailenin bir kişinin bile üç gün geçinmesi mümkün değil. Abdullah Güler'e 12 bin beş yüz değil, 15 bin TL verelim bir gün geçirsin, nasıl geçindiğini, paranın nasıl değersizleştiğini görsün. Maalesef emeklinin aklıyla dalga geçen, emekliye hakaret eden bir siyaset anlayışıyla karşı karşıya Türkiye. EYT'lilere laf söylüyorlar, EYT'liler sanki ekonomik krizin sebebiymiş gibi bir algı yaratmaya çalışıyorlar. Bütün bu ekonomik krizin emeklinin az maaş almasının, yokluğun, yoksulluğun sebebi kötü ekonomi yönetimi. Kur korumalı mevduat sistemine para aktaranlar, beşli çeteye para aktaranlar, dolar bazında garanti geçiş ücretlerini hala sürdürenler ekonominin bozulmasının sorumlusu. Burada mağdur olan emekli, mağdur olan maaşlı kesim maalesef ama bütün ekonominin krizinin yükünü, suçunu emekliye, çalışanlara yüklemeye çalışıyorlar.

"79 yaşında çalışan birinin ölmesi bu hükümetin ayıbıdır"

Suç ülkeyi bugüne getirenler, suç faiz sebep enflasyon netice diyenler, suç şatafat içerisinde İslam içerisinde devleti yönetenler gerçek suçlu. Gerçek suçlu yirmi iki yıldan beri bu ülkeyi fakiri, yoksulu tekrar yoksullaştıranlar. Mesele emeklinin aldığı maaş değil, mesele EYT değil, mesele 79 yaşındaki bir işçinin çalışırken ölmesi demek ki insanlar emekli olsa da çalışmaya devam ediyorlar. 79 yaşında çalışan birinin ölmesi bu memleketin ayıbıdır, bu hükümetin ayıbıdır."