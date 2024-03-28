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CHP İzmir Milletvekili Rıfat Nalbantoğlu İzmirlilere Seçimlerde Sandığa Gitmeleri Çağrısı Yaptı

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CHP İzmir Milletvekili Rıfat Nalbantoğlu, İzmirlilere pazar günü yapılacak seçimlerde oylarını kullanmaları çağrısında bulundu. Nalbantoğlu, "Yıllarca 'Gavur İzmir' yakıştırması yapılan, bütün yatırımları engellenen, üstüne 5 alınıp 1 verilen İzmir'e göz dikilmiş durumda. Her ne sebeple olursa olsun küsmek, sandığa gitmemek gibi bir lüksümüz yoktur. İzmirlilik kültürüyle özdeşleşen demokrasi ve özgürlük temelli kazanımlarımızı korumak ve cemaat, tarikat ile çeteler gibi yapılara karşı irademizi sandığa yansıtmak, bütün İzmirlilerin yurttaşlık görevidir" dedi.

CHP İzmir Milletvekili Rıfat Nalbantoğlu, İzmirli seçmenlere pazar günü yapılacak seçimlerde sandığı gitmeleri çağrısı yaptı. Nalbantoğlu, yaptığı açıklamada, İzmir'in iradesini kırmaya çalışanların bir kez daha heveslerinin kursaklarında kalacağını belirterek şunları söyledi:

"Önümüzdeki pazar günü gerçekleştirilecek seçimler 2028 seçimi için de bir bakıma belirleyici bir nitelik taşımakta. Sandığa yansıyacak irade, bugüne kadar uygulanan politikalara ve önümüzdeki dönemde nasıl yönetileceğimize onay verip vermemek anlamına gelmekte. Bu doğrultuda her ne sebeple olursa olsun küsmek, sandığa gitmemek gibi bir lüksümüz yoktur. İzmirlilik kültürüyle özdeşleşen demokrasi ve özgürlük temelli kazanımlarımızı korumak ve cemaat, tarikat ile çeteler gibi yapılara karşı irademizi sandığa yansıtmak, bütün İzmirlilerin yurttaşlık görevidir. AKP'nin en güçlü olduğu dönemlerde bile İzmir ve İzmirliler kendine yakışanı yapmıştır. Dik duruşuyla, kararlılığıyla, demokrasiye ve özgürlüğüne sahip çıkmıştır. İradesini satmamıştır. Şimdi de yıllarca 'Gavur İzmir' yakıştırması yapılan, bütün yatırımları engellenen, üstüne 5 alınıp 1 verilen İzmir'e göz dikilmiş durumda. Oysa Anadolu'da bir söz vardır. 'Tarlada izi olmayanın harmanda yüzü olmaz' diye. Bunun bilincinde olan İzmirliler pazar günü sandığa gidecek, şehrine, yaşam kültürüne ve geleceğine sahip çıkacak."

AKP adayının algı ve illüzyon yaratma üzerinden bir kampanya yürüttüğünü ama İzmirlilerin bunlara karşı karınlarının tok olduğunu vurgulayan Nalbantoğlu, "Hem 22 yıldır ülkeyi tek başınıza yönetip, ülkeye çağ atlattığınız iddiasında bulunacaksınız hem de girdiğiniz seçimde partinizin adını ve amblemini yok sayarak insanların aklıyla oynamaya çalışacaksınız. Siz bağımsız aday mısınız? Yoksa partinizin bu ülkeye karşı işlediği günahlardan kendinizi sıyırmaya mı çalışıyorsunuz? Ürettiğiniz gerçekliği olmayan kurgularla, ötekileştirme ve kutuplaştırma temelli politikalarınızla bu ülkeye en büyük kötülükleri yaşattınız" dedi.

Kaynak: ANKA / Güncel

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