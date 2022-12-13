CHP Hukuk Komisyonu: 'Tüm Avukatlara Çağrımızdır: Cübbelerimizle Anadolu Adliyesi'ndeyiz'

CHP İstanbul Hukuk Komisyonu, Anadolu 7. Asliye Ceza Mahkemesi'nde yargılanan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’na destek için tüm avukatlara adliyeye gelmeleri çağrısında bulundu.

FAHRETTİN ÖZTÜRK

CHP İstanbul Hukuk Komisyonu, Anadolu 7. Asliye Ceza Mahkemesi'nde yargılanan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'na destek için tüm avukatlara adliyeye gelmeleri çağrısında bulundu.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, Yüksek Seçim Kurulu (YSK) üyelerine hakaret ettiği iddiasıyla 4 yıl 1 aya kadar hapis istemi ve siyasi yasak talebiyle Anadolu 7. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki davasına yarın devam edilecek.

REDDİ HAKİM TALEBİ ÜST MAHKEMECE REDDEDİLDİ

Bir önceki duruşmada İmamoğlu'nun avukatı Kemal Polat, hakimin ihsas-ı reyde bulunduğunu (tarafını belli ettiği) ileri sürerek, reddi hakim talebinde bulunmuştu. Hakim ise bu talebi reddetmişti. Duruşma, avukat Polat'ın reddi hakim talebinin üst mahkemeye gönderilmesi için 14 Aralık'a ertelenmişti. Üst mahkeme olan Anadolu 17. Ağır Ceza Mahkemesi de önceki hafta, İmamoğlu'nun avukatının yaptığı reddi hakim talebinin reddine karar verdi.

Yarın yapılacak duruşmada ise mahkemenin karar vermesi bekleniyor. CHP İstanbul Hukuk Komisyonu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, İmamoğlu'na destek olmak için tüm avukatlara adliyeye gelmeleri için çağrıda bulundu.

"TÜM AVUKATLARA ÇAĞRIMIZDIR: CÜBBELERİMİZLE ANADOLU ADLİYESİ'NDEYİZ"

CHP İstanbul Hukuk Komisyonu'nun çağrısı şöyle:

"İstanbul'u birlikte kazandığımız ve adalet arayan tüm avukatlara çağrımızdır: 14 Aralık Çarşamba saat 10.45'te cübbelerimizle Anadolu Adliyesi'ndeyiz. Halkın iradesini gasp ederek İstanbul'u yargılayanlara karşı Ekrem İmamoğlu'nun yanındayız!"

KAFTANCIOĞLU: 16 MİLYON İSTANBULLUNUN İRADESİ VE İSTANBUL YARGILANIYOR

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu da sosyal medya hesabından "Sadece İBB Başkanımız Ekrem İmamoğlu değil, 16 milyon İstanbullunun iradesi ve İstanbul yargılanıyor!" paylaşımında bulundu.