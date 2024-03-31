CHP Genel Merkezi'nde Seçim Sonuçlarına İlişkin Sevinç

CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, seçim sonuçlarının açıklanmasının ardından CHP Genel Merkezi'nde yaşanan sevinci sosyal medya hesabından paylaştı.

Burhanettin Bulut, resmi olmayan sonuçlara göre, CHP'nin sandıktan birinci parti olarak çıkmasının ardından parti genel merkezinde yaşanan sevinci X hesabından paylaştı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, sandıklardan gelen olumlu haberleri; CHP Genel Başkan Yardımcıları, Gençlik Kolları Başkanı Gençosman Killik, milletvekilleri ve Genel Merkez çalışanları ile beraber kutladı.