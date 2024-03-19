CHP Genel Başkanı Özgür Özel: 'Sarı kartı gösterin, kırmızı ışığı yakın'

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Artvin'de; bundan sonra 3-4 yıl seçim olmadığını hatırlatarak, "1 Nisan'dan bir gün sonra dövünmekle olmaz ama bir gün önce 31 Mart'ta yapacak birşey var. Sarı kartı gösterin, kırmızı ışığı yakın" dedi.

Yerel seçimler öncesi yurt gezilerine devam eden Özel Artvin'de halka hitap etti. Özel şunları söyledi:

"Ben bir taraftan bu kadar işsizlik yarattım, bu kadar memnuniyetsizlik yarattım ama oylara gelince yine oyları topladım derlerse 1 Nisan günü yapacak birşey yok. Çünkü artık 3 sene 4 sene seçim yok. 1 Nisan'dan bir gün sonra dövünmekle olmaz ama bir gün önce 31 Mart'ta yapacak birşey var. Sarı kartı gösterin, kırmızı ışığı yakın. 'Artık emeklinin sesini duyun, emekçinin sesini duyun, hayvancılıkla uğraşanın sesini duyun, esnafın sesini duyun, artık bizim sesimizi duyun yoksa biz yokuz' demenin zamanı geldi. Bunu demeyenlerin bundan sonra acı reçeteyi içeceğinden, bundan sonra kemeri yine bizlerin sıkacağından kimsenin şüphesi olmasın."