CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Konyaaltı teleferik kazasını araştırmak üzere heyet görevlendirdi

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde yaşanan teleferik kazasını araştırmak üzere, genel başkan yardımcıları ve 10 milletvekilinden oluşan bir heyetin görevlendirildiğini bildirdi.

Özel, Konyaaltı ilçesinde devrilen teleferik direğine çarpan kabininin parçalanması sonucu 1 kişinin hayatını kaybettiği, 2'si çocuk 7 kişinin yaralandığı kazaya ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Faciada hayatını kaybeden kişiye Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar dileyen Özel, açıklamasında, şunları kaydetti:

"Grup Başkanvekilimiz Ali Mahir Başarır, Genel Başkan Yardımcılarımız Gamze Taşcıer ve Deniz Yavuzyılmaz ile 10 milletvekilimizden oluşan heyetimiz bölgeye hareket ediyor. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanımız Muhittin Böcek ve yetkililerle temas halindeyiz, kazayı detaylarıyla araştıracağız.

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanımız Ahmet Aras koordinatörlüğünde İstanbul, Ankara ve Muğla Büyükşehir Belediyelerimizin arama kurtarma ekipleri bölgeye hareket halinde. Kurtarma çalışmaları tamamlandıktan sonra kamuoyunu detaylı biçimde bilgilendireceğiz."