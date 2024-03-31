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CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in oy kullandığı sandıkta en yüksek oy CHP'li Ferdi Zeyrek'e çıktı

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CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in oy kullandığı sandıkta, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanlığı için en yüksek oyu CHP'li Ferdi Zeyrek aldı.

Özel'in, memleketi Manisa'nın Yunusemre ilçesi 23 Nisan Ulusal Egemenlik İlkokulu'nda oy kullandığı 1174 No'lu sandığın sayımı tamamlandı.

Söz konusu sandıkta kullanılan 289 oydan 13'ü geçersiz sayıldı. CHP'nin büyükşehir belediye başkan adayı Ferdi Zeyrek 197 oy alırken, Cumhur İttifakı adayı Cengiz Ergün'e ise 42 oy çıktı.

Aynı sandıkta, Yunusemre Belediye Başkanlığı seçiminde ise CHP'nin adayı Musa Semih Balaban 168 oy, Cumhur İttifakı adayı Mehmet Çerçi 58, İYİ Parti adayı Tufan Akan 41, Zafer Partisi Osman Kılıç 3 oy alırken, Bağımsız Türkiye, Demokrat, Deva ve Vatan Partisi adayları da 1'er oy aldı.

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Kaynak: AA / Güncel

Belediye Başkanlığı Cengiz Ergün Ferdi Zeyrek Manisa Politika Güncel Haberler

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