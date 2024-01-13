CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Pençe Kilit operasyonunun sorumlularını eleştirdi

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Bugün gelen bütün şehitlerin sorumlusu Pençe Kilit operasyon bölgesi harekatını planlayanların bu planı niye yaptıklarını, hedeflerini, sürelerini, sonuçlarını, önlemlerini netleştirmemiş olmasından, evlatlarımızı sürekli bu sorumsuzluğa ortak etmesinden kaynaklanmaktadır." dedi.

Özel, parti genel merkezinde gerçekleştirilen olağanüstü Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısının ardından açıklamalarda bulundu.

Konuşmasına dün Pençe Kilit Operasyon Bölgesinde şehit düşen askerlerin isimlerini okuyarak başlayan Özel, şehitlere bir kez daha Allah'tan rahmet, yaralı askerlere acil şifa, millete, şehitlerin ailelerine başsağlığı diledi.

Son bir ayda şehit olan 25 askerden 23'ünün Pençe Kilit Operasyon Bölgesinden olduğunu belirten Özel, aralık ayında 12 şehit haberi geldiğinde Meclis'in bilgilendirilmesini istediklerini ancak bu taleplerinin yerine getirilmediğini söyledi.

"Sorumluları meşrulaştırma çabalarına alet olmadık"

Sorumluların yanıtlaması amacıyla bazı sorular sorduklarını hatırlatan Özel, "Bu sorulara 18 gündür tek bir yanıt alamadık. Biz o günlerde sorumluları meşrulaştırma çabalarına alet olmadık. Onları meşrulaştırmak ve sorumluluklarından kaçmak, bu soruları yanıtlamamak için onların peşine dizilmedik, onlarla aynı metne imza atmadık, aynı A4'ün altında sorumlularla buluşup onların sorumluluğunu hafifletme oyununa gelmedik." diye konuştu.

O gece ortak bildiriye imza atmayıp kendi bildirilerini yayınladıkları için tepki gösterildiğini anımsatan Özel, şunları kaydetti:

"O gün atılan imzalar dün akşamki şehitlere mani oldu mu? O gün cevapsız bırakılan sorular cevaplanaydı, bahsettiğimiz eksiklikler giderileydi, birbirinin tıpatıp aynısı dün akşamki hain saldırı 9 evladımızı daha alabilir miydi? O gün üst üste iki kez 6 şehit verip de 'Arkadaş ne oluyor? Bunun bir soru gelmeyecek mi?' diyenlere vatan haini muamelesi yapmak kolay. Hadi, attığınız imzalar durdursaydı şehitlerimizi."

"Artık susmayacağız" -

Bu soruları sormaya, sorumluların arkasına dizilmemeye, itiraz etmeye ve hak aramaya devam edeceklerini bildiren Özel, şehitlerden Müslüm Özdemir'in ailesinin Kahramanmaraş'ta çadırda yaşadığına ilişkin iddiaları aktardı, iktidara tepki gösterdi.

Özel, şöyle devam etti:

"Güvenlik toplantısı saraylarda, sırça köşklerde yapılırken, acılar, çadırlarda sıvasız, camsız, cam yerine naylon çekilmiş pencereli soğuk evlerde çekiliyor. İktidar artık sorumluluğunu gizlemeyecek. Artık susmayacağız. Artık yeter. Bu millet susmayacak. Biz susmayacağız. Şehidin acısının üzerine konuşmayalım diye diye yeni şehitler geliyor. Biz konuşmuyoruz, yeni şehitler geliyor. Bu oyuna artık bu millet gelmeyecek. Herkes sorumluluğunu bilecek. Bugün gelen bütün şehitlerin sorumlusu Pençe Kilit operasyon bölgesi harekatını planlayanların bu planı niye yaptıklarını, hedeflerini, sürelerini, sonuçlarını, önlemlerini netleştirmemiş olmasından, evlatlarımızı sürekli bu sorumsuzluğa ortak etmesinden kaynaklanmaktadır. Bunlara sessiz kalmak milliyetçilik falan değildir. Bunlara sessiz kalmamak milliyetçiliktir. Milliyetçilik, askerin Mehmetçiğin hakkını hukukunu korumak, hepimiz adına yaptıkları görevde en yüksek güvenliğin onlar için sağlanmasını talep etmektir."

Yarın partide bazı kurullarla toplantı yapılacak

Gerçekleştirdikleri MYK toplantısında yarın yapılması planlanan mitingi, şehit cenazesiyle aynı saate geldiği gerekçesiyle iptal ettiklerini bildiren Özel, yarın cenaze törenlerinde ve yasta olacaklarını belirtti.

Yarın saat 14.00'te, MYK üyeleri, emekli askerler, güvenlik uzmanları ve partilerinin ilgili komisyon sözcülerinden oluşan Milli Güvenlik Politikaları Danışma Kurulunu toplantıya çağırdıklarını bildiren Özel, saat 17.00'de ise Dış Politika Danışma Kuruluyla toplantı yapacaklarını söyledi.

Türkiye'nin NATO müttefiklerine de seslenen Özel, Türkiye'ye yönelen güvenlik tehdidine ilişkin müttefiklerin ne yaptıkları konusunu da yakından takip ettiklerini bildirdi.