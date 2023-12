CHP Genel Başkanı Özel canlı yayında soruları yanıtladı Açıklaması

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, hiçbir partiyle seçim ittifakına kapalı olmadığını, yerel seçimde partisi, Türkiye ve İstanbul için en iyi sonucu almak istediğini belirterek, "Bütün partilerle ve o partilerin çok değerli üyeleriyle, sempatizanlarıyla, oy verenleriyle bir büyük ittifakı oluşturmanın Türkiye'nin yararına olduğunu düşünüyorum." dedi.

Özel, TV100 kanalında Candaş Tolga Işık'ın sunduğu Az Önce Konuştum programında gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

Kurultay öncesi değişim iddiasında bulunduğu ancak sonrasında parti kadrosunda gerekli değişimin olmadığı yönündeki eleştirilerin hatırlatılması üzerine Özel, Parti Meclisi listesinde kendisi dışında geçmişten hiçbir isim olmadığını kaydetti.

Parti Meclisi'ni gençleştirdiklerini aktaran Özel, kendisinin 49 yaşında, Parti Meclisi'nin yaş ortalamasının ise 43 olduğunu belirtti.

"Baba ocağı çağrımı kişiye özel değil bütün Türkiye'ye yapıyorum"

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'yi CHP'ye davet edip etmeyeceği sorulan Özel, "Baba ocağı çağrımı kişiye özel değil bütün Türkiye'ye yapıyorum. Kim kendini bu eve ait hissediyorsa bu evin kapısı açık." dedi.

Özel, İnce ile telefonda mesajlaştıklarını kaydederek, "Ekrem Başkan'dan randevu istemiş. Bizim Ekrem Başkan'la aramızda şöyle bir ilişki var. Birbirimizin bilmesi gereken ne varsa söylüyoruz. Öbür türlü o kadar çok kirli bilgi falan var ki. Sağlıklı bir iletişimimiz var. Ekrem Başkan, 'Muharrem İnce randevu istiyor.' dedi. Ben de 'Siz kamu görevlisisiniz, bir partinin genel başkanı, mutlaka konuşacağı önemli şeyler vardır.' dedim." diye konuştu.

İnce'nin, yapılan görüşmenin ardından İmamoğlu'na desteğini açıkladığının hatırlatılması üzerine Özel, "Çok doğru bir şey yapmış. Hem Muharrem İnce'ye hem de Cumhuriyet'i seven, İstanbul'u seven, Türkiye'yi seven herkese bu yakışır. Bu seçim herhangi bir seçim değil. Ekrem İmamoğlu'na oy vermek İstanbul'un geleceğine sahip çıkmaktır. Mansur Yavaş'a oy vermek Ankara'daki talanın karşısındaki bu dürüst yönetime sahip çıkmaktır." ifadelerini kullandı.

İnce'nin İzmir adaylığı iddiaları

İnce'nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığına adaylığının konuşulduğu yönündeki iddiaların anımsatılması üzerine Özel, "İzmir meselesini Ekrem Bey de söyledi, böyle bir şey konuşmadıklarını. Şunu büyük bir saygısızlık kabul ederim. Bir partinin genel başkanına başka bir partinin genel başkanı belediye başkanlığı teklif edecek, olacak bir şey değil. Ben bu noktada değilim. Muharrem Bey'in de böyle bir talebi olduğunu düşünmüyorum." diye konuştu.

İnce'nin partisiyle CHP'ye katılmasına sıcak bakıp bakmayacağı sorulan Özel, "Partinin partiye katılması başka bir prosedür. Bir siyasi parti 'Varlığımı sonlandırıyorum, kendimi yakın hissettiğim partiye dönme iradem var.' derse, o zaman böyle dönebilirler diyebilirim. Varsa böyle bir niyetleri beyan edilir, sonra gerisi konuşulur. 'Geleceğim.' diyene 'Seni istemeyiz.' demeyiz." dedi.

"İzmir'de memnuniyet anketini yaparız, olumlu ise başkanımızla devam ederiz"

Yerel seçimlere değinen Özel, İmamoğlu ve Yavaş'ın adaylıklarının henüz resmi olmadığını ancak Genel Başkan olarak iradesinin bu yönde olduğunu söyledi.

Özel, adayları memnuniyet anketlerine göre belirleyeceklerini, halkın memnun olmadığı, oylarını yukarı taşımayan isimlerin aday yapılmayacağını kaydetti.

"İzmir'de Tunç Bey seçildiğinden ileride değilse, parti oyundan aşağıdaysa aday olmayacak mı?" sorusuna karşılık Özel, "Şüphesiz olmayacak, net. Hiçbiri olmayacak. CHP'li belediye başkanları partisini yukarı çekiyorsa, halk memnunsa listelerde yer alacak. Bu cevap Tunç Bey'e özel bir cevap değildir." diye konuştu.

Özel, İzmir adayı konusunda Ekrem İmamoğlu ile aralarında anlaşmazlık olduğu iddiaların hatırlatılması üzerine, "Ekrem Başkan'ın İzmir ile ilgili bir şey söylediği yok. İzmir'de memnuniyet anketini yaparız, anket olumlu ise başkanımızla devam ederiz, olumsuzsa aday değiştirmeye karar veririz." dedi.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından CHP'li Hatay Belediye Başkanı'nı başarılı bulup bulmadığı sorulan Özel, "Hatay'da vereceğimiz karar çok tarihi bir karar olacak. Depremden sonra halk başkan hakkında ne düşünüyorsa o karara uyacağız." yanıtını verdi.

Özel, kentte yaşanan yıkımda belediye başkanının sorumluluğu olup olmadığının sorulması üzerine, "Hatay'da yıkım yaşanırsa herkesin sorumluluğu vardır. Bir kusur biçilecekse 'Yerel yönetimlerin hiç kusuru yoktur.' demek mümkün değil. 10 belediyeden biri bizim, onun kusurunu ben alırım." dedi.

Kılıçdaroğlu ile görüşmesi

Bir süre önce Kemal Kılıçdaroğlu ile yaptığı görüşmeye de değinen Özel, "Kılıçdaroğlu ile son görüşmemizde aday ve şehir ismi geçmedi. Filistin üzerine uzunca konuştuk. Genel Başkan, Batı'nın bu konuya yaklaşımı üzerine bilgi verdi. Aktif siyasetten uzak kalmaya, farklı şeyler okumaya çalıştığını söyledi. Çok samimi bir sohbet oldu. CHP'nin eski genel başkanlarının hepsi bir hazine. Elbette danışırım." ifadelerini kullandı.

DEM Parti ziyareti

Özel, DEM Parti'ye yapacağı ziyaretin eş genel başkanlara "hayırlı olsun" ziyareti olacağını kaydetti.

Ziyarete yönelik eleştirilere ilişkin Özel, "Ben o partiye oy veren seçmenlere, o partide siyaset yapan mevkidaşlarımıza da bir saygısızlık olarak görüyorum. Siyaset yapmaya çalışıyorlar. Siyaset alanını kaparsanız, o toplum kendisini başka bir yerde temsil edilmek mecburiyetinde hisseder. Bu doğru bir şey değil. Siyaset alanı çok sağlıklı ve barışçıl bir alandır." değerlendirmesinde bulundu.

DEM Parti'yle seçim ittifakına kapalı olup olmadığı sorulan Özel, "Hiçbir partiyle seçim ittifakına kapalı değilim. Bu yerel seçim, yerel dinamikleri var. Partim, Türkiye ve İstanbul için en iyi sonucu almak istiyorum. Bütün partilerle ve o partilerin çok değerli üyeleriyle, sempatizanlarıyla, oy verenleriyle bir büyük ittifakı oluşturmanın, Türkiye'nin yararına olduğunu düşünüyorum." dedi.

Özel, DEM Parti'nin Şeyh Said konusunda destek açıklaması yaptığı, İYİ Parti'nin ise bu konuda Meclis'te soru önergesi verdiğinin hatırlatılması üzerine, şunları kaydetti:

"İYİ Parti'yle DEM Parti arasındaki tansiyonu kaşıyacağım ya da üstünü örtmeye çalışacağım bir alan değil. İki farklı siyasi partidir. Kendi alanımla meşgulüm. Şeyh Said'e hain demem, kahraman demem sizi memnun edecekse... Şeyh Said isyanının kendi konjonktüründe Cumhuriyet'e karşı bir ayaklanma olduğunu biliyorum. Bu ayaklanmanın bastırılması sırasında oluşmuş acılar, bugün bazı torunların kalbini acıtıyorsa, o acıya saygılı olmak gerekir. Ama tarihten ders çıkarmak lazım. Cumhuriyet'in kurucu kadroları, bugünkü gibi iletişim olanaklarının olmadığı, verilen emirlerin takibinin mümkün olmadığı yerde yaşanmış birtakım rahatsızlıklar, üzüntüler varsa bunu Atatürk'e mal etmek, CHP'nin sırtına yük gibi vurmak da kimsenin haddi değil."

İYİ Parti'nin ittifak talebini reddetmesi

İYİ Parti'nin yerel seçimde ittifak talebini reddetmesinin ardından kendisini nasıl hissettiği sorulan Özel, şöyle yanıt verdi:

"Gayet iyi hissediyorum, üstüme düşeni yaptım. CHP Genel Başkanı'na ne sorumluluk düşüyor? Bir ittifak ihtimali varsa gidip bunu son kez zorlamak. Gittiğim yer düşman karargahı, el kapısı değil. Eski dosttan düşman olmaz. Alınan karara saygı duyuyorum. Birileri İYİ Partilileri böyle linç ediyor falan. Ben öyle bakmıyorum meseleye. Türkiye bizden fedakarlık, işbirliği bekliyor. Halen umudumu kaybetmiş de değilim."

Hakem Meler'e saldırı

Ankara'da maç sonu saldırıya uğrayan hakem Halil Umut Meler'le konuştuğunu aktaran Özel, "Utanç duyuyorum. Ankaragücü'nün bugün yayınladığı metni çok önemsiyorum. Dün yumruk atanı Ankaragücü'ne mal edemezsiniz, hastane önünde 'Eline sağlık' diye bağıranları da mal edemezsiniz. Ankaragücü'ne yakışan tavır, yazılı açıklamadaki tavırdır." dedi.