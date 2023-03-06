CHP Deprem Teknik Komisyonu Üyesi Milletvekilleri: "Yeni Yapılaşma İçin Yer Seçiminde Dikkatli Olunmalı"

CHP’nin Deprem Teknik Komisyonu üyeleri, Hatay’da yaptıkları incelemeler sonrasında rapor hazırlayacak ve parti yönetimine sunacak. Komisyon üyeleri, Kahramanmaraş merkezli depremler sırasında yeni binaların da yıkıldığına işaret ederek, bundan sonra yapılacak binalar için yer seçiminde dikkatli olunması gerektiğine dikkat çekti.

CHP'nin Deprem Teknik Komisyonu üyeleri, Hatay'da yaptıkları incelemeler sonrasında rapor hazırlayacak ve parti yönetimine sunacak. Komisyon üyeleri, Kahramanmaraş merkezli depremler sırasında yeni binaların da yıkıldığına işaret ederek, bundan sonra yapılacak binalar için yer seçiminde dikkatli olunması gerektiğine dikkat çekti.

CHP tarafından oluşturulan Deprem Teknik Komisyonu üyesi milletvekilleri, Kahramanmaraş'ta 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerin büyük yıkıma neden olduğu Hatay'da incelemelerini sürdürüyor. Adana Milletvekili Müzeyyen Şevkin, İstanbul Milletvekili Emine Gülizar Emecan, Kastamonu Milletvekili Hasan Baltacı ve İstanbul Milletvekili Turan Aydoğan, Hatay'da yaptıkları çalışmadaki tespitlerini ve bundan sonra alınacak önlemlere ilişkin önerilerini bir rapor halinde parti yönetimine sunacak.

Komisyon üyesi milletvekilleri, Hatay'ın merkez ilçesi Antakya ile Samandağ, Defne ve İskenderun'daki incelemeleriyle ilgili bugün açıklama yaptı. Milletvekillerinin değerlendirmeleri şöyle:

CHP İstanbul Milletvekili Turan Aydoğan: Teknik Komisyon'daki arkadaşlarımızla Hatay ve ilçelerini inceliyoruz. Burada yaşayan ve ölümcül felaketle karşı karşıya kalan insanların sahadaki malıyla, canıyla ilgili hukuksal ve teknik konuları, detaylı bir şekilde, ileride teminat altına alacak şekilde komisyonumuzun raporunu hazırlayacağız.

"YER SEÇİMİNE DİKKAT EDİLMESİ LAZIM"

CHP Kastamonu Milletvekili Hasan Baltacı: Meclis grubumuzun oluşturduğu Teknik Komisyon olarak Antakya'da, Samandağ'da, Defne'de ve İskenderun'da incelemelerde bulunduk. Deprem dolayısıyla yeni yerleşim alanları oluşturulacak. Yeni yerleşim alanları oluşturulurken dikkat edilmesi gereken hususlarla ilgili de bir rapor hazırlayacağız. Özellikle yer seçimi konusuna dikkat edilmesi lazım. Planlama yaparken planlamanın tüm unsurlarının harfiyen yerine getirilmesi lazım. Ayrıca yerel yönetimler dışlanmadan bu sürecin yürütülmesi lazım ki yeni yerleşim alanları sağlıklı ve doğru planlanabilsin.

"JEOLOJİK, JEOTEKNİK ÇALIŞMALAR YAPILDIKTAN SONRA TOPLU KONUT YAPILMALI"

CHP Adana Milletvekili Müzeyyen Şevkin: Doğu Anadolu fay kuşağının en uç noktasında büyük yıkıma neden olan deprem, yeni yerler seçilirken fay zonundan uzaklaşılmasının önemini bir kez daha ortaya koymuştur. Yeni yerleşim alanları seçilirken fay zonlarından muhakkak uzak olarak seçilmelidir. Aynı zamanda jeolojik, jeoteknik ve mikro-bölgeleme çalışmaları yapıldıktan sonra bu alanlara toplu konut yapılmalıdır.

"KULLANILACAK MALZEME SEÇİMİ ÖNEMLİ"

CHP İstanbul Milletvekili Emine Gülizar Emecan: Teknik Komisyon olarak Hatay, İskenderun, Antakya bölgesinde yapmış olduğumuz incelemelerle birlikte hem yer seçiminin önemine istinaden hem de kurulacak yeni şehirlerin daha güvenli yapılar olması açısından, kullanılacak olan malzemelerin seçimine kadar aslında bundan sonra dikkat edilmesi gerekiyor. Hangi yöntemle inşaatların yapılacağı, bölgeye uygun inşaat tekniklerinin, inşaat yöntemlerinin seçilip seçilmeyeceği ilgili de bundan sonraki süreçte tespitlerimize ve çalışmalarımıza, gözlemlerimize devam edeceğiz."