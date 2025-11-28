CHP'den Tarım Vizyonu: Türkiye'nin Geleceği Toprakla Üretimle Yeniden Kurulacak

(ANKARA)- CHP Genel Başkan Yardımcısı Erhan Adem, "Hedefimiz nettir: Türkiye'nin geleceğini toprakla üretimle ve çiftçinin emeğiyle yeniden kurmak. Çünkü Türkiye'nin yarınları üreticinin alın terinde, toprağın bereketinde ve toprağının korunmasında saklıdır" dedi.

CHP'nin üç gün sürecek 39'uncu Olağan Kurultayı, Ankara Arena Spor Salonu'nda çalışmalarına devam ediyor. Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan Sorumlu CHP Genel Başkan Yardımcısı Erhan Adem, delegelere CHP'nin yeni parti programının tarım politikalarına ilişkin bilgi verdi. Adem, şunları söyledi:

" Türkiye'nin geleceğini yeniden inşa edecek üretimin merkezi Anadolu toprağı doğaya saygılı bir kalkınma vizyonu önceliğimiz olacak çünkü artık çok iyi biliyoruz ki, gıda, su, toprak, orman ve kırsal yaşam sadece doğal kaynak değildir. Bunlar bir ülkenin hem bağımsızlık hem sosyal barışını hem de ekonomik istikrarını ve güvenliğinin yolunun omurgasıdır üretim gücünü kaybeden bir ülke, bağımlı hale gelir. Kırsalı çöken bir ülke geleceğini ayakta tutamaz.

Bugün Türkiye verimli verimli topraklarda geniş genç nüfusuna rağmen geniş havzalarda yanlış politikalar sonucunda tarımsal üretimde zayıflamış, gıda ithalatına mahkum edilmiştir. Artan fiyatlar hem üreticiyi hem de tüketiciyi ezmektedir. Kırsal kesimde işsizlik gelir düşüklüğü, sosyal hizmet eksikliği nedeniyle göç hızlanmış gençler köylerini terk etmiş, kadın emeği görülmez ve güvencesiz kalınmıştır.

"Türkiye'nin geleceği ancak üretimi güçlendirerek, doğayı koruyarak, kırsalı yeniden ayağa kaldırarak olabilir"

Su kaynaklarımız iklim krizinin baskısının altındadır. Ormanlarımız rant uğruna tahribata ve kontrolsüz tahsislerle karşı karşıyadır. Bu gerçekler bize şunu gösteriyor Türkiye'nin geleceği ancak üretimi güçlendirerek, doğayı koruyarak, kırsalı yeniden ayağa kaldırarak olabilir. bu nedenle en kritik başlığımız gıda güvenliğidir halkın sağlığı ve ülkenin egemenliği güvenli gıdaya erişimle başlar.

Gıdanın üretiminden tüketime ne kadar tüm zincir izlenebilir bir hale getirilecektir. Gıda denetimlerinin sonuçları vatandaşlardan saklanmayacak şeffaf temelli bir gıda güvencesi sistemi kurulacaktır. Üretim sürdürülebilir olması için kırsal yaşamın güçlendirilmesi şarttır. Köy okullarının yeniden açılması, halk sağlık hizmetlerinin yaygınlaştırılması, kreşler, gençlik merkezleri ve sosyal alanlarla donatılmış çağdaş yaşam modelleri oluşturulacaktır.

"Gençleri tarıma teşvik eden programlar hayata geçirilecektir"

Gençleri tarıma teşvik eden programlar hayata geçirilecektir, kadın üreticiler sosyal güvenlik kooperatifleşme ve finansal desteklerle güçlendirilecektir. Kırsal yalnızca bir üretim yapılan alan değil, insanca yaşamın sürdüğü güçlü toplumda bir yerleşim haline dönüştürülecektir.

Tarımsal üretimde planlama esas olacaktır. Çiftçi neyi ne kadar kaç liraya üreteceğini bilecek, tüm fiyatlar bir yıl öncesinden açıklanacaktır. Refah payı gözetlenerek hakkaniyetli bir fiyatlama sistemi kurulacaktır. Mazotta ÖTV KDV kaldırılacak gübre ve yem destekleri artırılacak, dijital tarım teknolojileri ile verim yükseltilecek çiftçinin borç yükü hafifletilecek, Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatifleri'ne olan çiftçi borçlarının faizleri silinip, ödenebilecek koşullarda çiftçiye hizmet sunacak hale getirilecektir.

Doğayı korumak ülkeyi korumaktır. Ormanlarımızın başka amaçlarda kullanımına izin veren düzenlemeler kaldırılacaktır. Kamucı ormancılık güçlendiriilecek, yangınla mücadeleyi önleyici tedbirler esas alınacak su kaynakları doğal varlıkları olarak korunacak ticari meta olmaktan çıkarılacaktır.

Havza bazlı katılımcı, bilim temelli yönetimi oluşturulacaktır. Bu büyük dönüşümün anahtarı yeşil mor ve siyah dönüşümdür. İklim dostu üretim kadın ve genç yemeğini güçlendiren sosyal adaletli tarım ve teknoloji imkanlarıyla buluşturan bir dijitalleşme oluşturulacaktır.

Hedefimiz nettir: Türkiye'nin geleceğini toprakla üretimle ve çiftçinin emeğiyle yeniden kurmak. Çünkü Türkiye'nin yarınları üreticinin alın terinde, toprağın bereketinde ve toprağının korunmasında saklıdır."