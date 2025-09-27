CHP'den Menteşe'de 'Toprağımızı Vermiyoruz' Mitingi

6 Nisan 1920

1- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Menteşe'de düzenlenecek "Toprağımızı Vermiyoruz" mitingine katılacak.

(Muğla/16.00)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Genç Diplomasi Derneğince Demokrasi ve Özgürlükler Adası'nda düzenlenen "Bosphorus Diplomasi Forumu"na iştirak edecek.

(İstanbul/14.30)

DÜNYA DİPLOMASİ

1-? ?Birleşmiş Milletler 80. Genel Kurulu yüksek düzeyli görüşmeleri, 150 civarında devlet ve hükümet başkanının katılımıyla New York'ta devam edecek.

(New York)

2-? ??İsrail'in, Gazze kentini işgal altına alma planı, bölgeye saldırıları ve insani yardım girişini engellemesi sonucu yaşanan krize ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

(Gazze/Kudüs)

SPOR

1- Trendyol Süper Lig'in 7. haftasına, Çaykur Rizespor-Kasımpaşa, TÜMOSAN Konyaspor-RAMS Başakşehir, Zecorner Kayserispor-Gençlerbirliği ve Fenerbahçe-Hesap.com Antalyaspor müsabakalarıyla devam edilecek.

(Rize/Konya/17.00/Kayseri/İstanbul/20.00)

2- Trendyol 1. Lig'in 8. haftası, İstanbulspor-Boluspor, Serikspor-Erzurumspor FK, Manisa FK-Sipay Bodrum FK ve Atakaş Hatayspor-Bandırmaspor karşılaşmalarıyla sürecek.

(İstanbul/16.00/19.00/Manisa/16.00/Mersin/19.00)

3- Nesine 2. Lig gruplarında 6. hafta müsabakaları tamamlanacak.

4- Nesine 3. Lig gruplarında 4. hafta maçları sona erecek.

5- Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde 2. hafta karşılaşmaları oynanacak.

6- Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin ilk haftasına, Aliağa Petkimspor-Karşıyaka, Trabzonspor-Onvo Büyükçekmece Basketbol ve Glint Manisa Basket-Mersin Spor müsabakalarıyla devam edilecek.

(İzmir/13.00/Trabzon/15.30/Manisa/18.00)

7- Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'nin ikinci haftası, 3 karşılaşmayla sürecek.

8- Hentbol EHF Kadınlar Avrupa Ligi ikinci tur ilk maçında Armada Praxis Yalıkavak, Danimarka'nın HH Elite takımını konuk edecek.

(Muğla/17.00)

9- Hentbol Kadınlar Süper Lig'in üçüncü haftası, MC Sistem Yurdum-Yenimahalle Belediyespor müsabakasıyla başlayacak.

(Ankara/17.00)

10- Milli motosikletçiler Toprak Razgatlıoğlu ve Bahattin Sofuoğlu'nun mücadele ettiği Dünya Superbike Şampiyonası'nın İspanya'daki 10. ayağı, superpole ve ikinci yarışla tamamlanacak.

(Alcaniz/12.00/15.00)

***

Anadolu Ajansının yayımladığı haber, görüntü, fotoğraf ve internet ile wap için oluşturduğu her türlü bilgi, abone olmayanlar tarafından hiçbir şekilde kullanılamaz. Abonelerimiz de sözleşme kapsamı dışında bu yayınları çoğaltamaz, başka kurum ve kuruluşlara aktaramaz. Aykırı davrananlar hakkında hukuki ve cezai her türlü başvuru hakkımız saklıdır.