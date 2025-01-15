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CHP'den Bakan Kacır'a Sert Eleştiriler: 'İktidarın Tek Kartı Kırmızı Kart'

CHP'den Bakan Kacır'a Sert Eleştiriler: 'İktidarın Tek Kartı Kırmızı Kart'
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CHP Genel Başkan Yardımcısı Pınar Uzun Okakın, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır'ın iktidara yönelik eleştirilerine verdiği yanıtta, milli muharip uçak KAAN ile ilgili açıklamalarını eleştirerek, iktidarın başarısızlıklarına dikkat çekti. Okakın, Türkiye'nin ekonomik durumu ve genç işsizlik oranları hakkında çarpıcı veriler paylaşarak, 'İktidarın layık olduğu tek kart, kırmızı karttır.' ifadelerini kullandı.

(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Pınar Uzun Okakın, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in başlattığı "iktidara kırmızı kart" kampanyasına, milli muharip uçak KAAN'ın yeşil renkteki uçuş kartıyla yanıt veren Sanayi ve Teknoloji Bakanı'nı eleştirerek, "Bakanın elinde salladığı kart Milli Muharip Uçağımız Kaan için tasarlanan kartın kendisi mi? TUSAŞ altında Türk mühendislerince tasarlanan kart, elinde salladığı kartın yedi misli kapasitede. Bu iş T3 üzerinden AKP trollüğü yapmaya benzemez" ifadesini kullandı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, CHP Genel Başkanı Özel'in 'kırmızı kart' çıkışına milli muharip uçak KAAN'ın uçuş kartıyla cevap vermiş, "Kart görmek istiyorsan bugünkü Türkiye'nin kartı bu. 5. nesil milli muharip uçağımız Kaan'ın bilgisayarının kartı. Bu kartın kilogram değeri 70 bin dolar" ifadelerini kullanmıştı.

"Selefi Varank gibi trollük yapacaksa oturduğu koltuğu daha fazla işgal etmesin"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Pınar Uzun Okakın, şu ifadeleri kullandı:

"Kerameti kendinden menkul şeyh tavrıyla, tarihi mirası İmalat-ı Harbiye'ye uzanan Türk savunma sanayinin her türlü kazanımını zimmetine geçirme çabası, tek kelimeyle gülünçtür. Eğer Bakan Milli Muharip Uçağımız Kaan'ın sahip olduğu teknolojiye dair konuşmak istiyorsa terör saldırılarının gölgesinde, torpilli siyasi yönetici atamaları ve mobbinge rağmen emek harcayan, bilgisini ortaya koyan, kendini mesleği ve yaşadığı topraklara karşı sorumlu hisseden binlerce kıymetli uzman ve mühendisten bilgi alabilir. Yok eğer selefi Varank gibi trollük yapacaksa oturduğu koltuğu daha fazla işgal etmesin.

"Türkiye kişi başına düşen milli gelirde Arjantin'in gerisinde küme düşme liginde oynuyor"

İlk uçağını 1920'lerde yapan bir ülkede bir bakanın çıkıp ikinci uçan Türk gibi davranması ciddiyetten uzak bir tavırdır. Bakanın elinde salladığı kart Milli Muharip Uçağımız Kaan için tasarlanan kartın kendisi mi? TUSAŞ altında Türk mühendislerince tasarlanan kart, elinde salladığı kartın yedi misli kapasitede. Bu iş T3 üzerinden AKP trollüğü yapmaya benzemez. Bu kart, T3 Vakfı'nın üç bacaklı kartıdır. Biri saraya, biri damada diğeri de vakfınıza bağlı olan siyasi yağma entegre kartıdır. Biz, o kartın üzerindeki transistörlerden lehim teline kadar ülkemizde üretildiği günü inşa etmek için varız. Bakanın bahsettiği 'lig' meselesine gelirsek, Türkiye kişi başına düşen milli gelirde Arjantin'in gerisinde küme düşme liginde oynuyor.

"Sadece bu haklı gerekçeyle dahi, iktidarın layık olduğu tek kart, kırmızı karttır"

Ortalama aylık gelirde ise komşularımız Ermenistan, Irak ve Gürcistan'ın bile gerisinde kalıyor. Refah eşitliğinde ise durum çok daha vahim. Ülkemiz ne yazık ki refah eşitliğinde Gana, Ruanda, Grenada, iç savaş halindeki Güney Sudan'ın altında Kongo ve Venezuela ile beraber küme düşmeyi garantilemiş durumda. İktidar mensupları nasıl her fırsatta ülkemizin gururu olan Muharip Uçak Kaan ile gururlanıyorlarsa, gelecekten umudunu kesmiş milyonlarca Kaan ile de dertlenmeliler. İktidarın ülkeyi getirdiği noktada Türkiye genç işsizliğinde Tacikistan'dan bile kötü durumda. Genç işsizlik oranlarında yıllardır siyasi istikrarsızlıklarla boğuşan Mısır'ın, yerle bir olmuş Afganistan'ın ve iç savaş yaşayan Sudan'ın burun farkıyla önündeyiz. Geçim kaygısıyla baş başa bırakılmış milyonlarca vatandaşımız, mahküm edildikleri derin yoksulluk sarmalında çaresizlik içindeyken, seçkin azınlığın konforunu sürdürme motivasyonuyla yeşil kart sallayanların, toplumun gerçeklerinden bu kadar uzaklaşmış olmaları tek kelimeyle utanç verici. Sadece bu haklı gerekçeyle dahi, iktidarın layık olduğu tek kart, kırmızı karttır."

Kaynak: ANKA / Güncel
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