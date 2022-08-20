Üye Girişi
Haberi Paylaş

Cezayir'de denizde son iki günde 27 kişi boğuldu

Cezayir'de denizde son iki günde 27 kişi boğuldu

Güncel Haberler

Cezayir'in Akdeniz sahillerinde son 48 saat içinde 27 kişinin boğularak hayatını kaybettiği bildirildi.

Cezayir'in Akdeniz sahillerinde son 48 saat içinde 27 kişinin boğularak hayatını kaybettiği bildirildi.

Yerel basına göre, İçişleri Bakanlığı'na bağlı Sivil Savunma Başkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, son iki günde ülkenin kuzeybatısından kuzeydoğusuna kadar 10 farklı kentte denize giren 27 kişinin boğularak hayatını kaybettiği belirtildi.

Açıklamada, hayatını kaybeden 27 kişiden 14'ünün denize girilmesi yasaklı alanlarda yüzdüğü için boğulduğu, 5 kişinin de cankurtaran saatlerinin dışında denize girdiği için boğulduğuna dikkati çekildi.

Açıklamada, ayrıca son 48 saatte Sivil Savunma'ya bağlı cankurtaranların sahillerde yüzlerce kişiyi boğulmaktan kurtardığına vurgu yapıldı.

Trafik kazalarında 8 kişi öldü

Öte yandan Sivil Savunma Başkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, son 48 saat içerisinde ülkenin çeşitli kentlerinde meydana gelen trafik kazalarında 8 kişinin hayatını kaybettiği, 523 kişinin de yaralandığı belirtildi.

Yaz aylarıyla birlikte hava sıcaklarının 45 dereceyi aştığı Cezayir, bir taraftan orman yangınlarıyla, diğer taraftan alt yapı sorunlarına bağlı olarak artan trafik kazalarıyla mücadele etmeye çalışıyor.

Kaynak: AA / Esat Fırat - Güncel

İçişleri Bakanlığı Akdeniz Cezayir Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title