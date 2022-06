Cezayir'de Cumhurbaşkanı Tebbun'un birlik mesajları içeren girişimi olumlu bulundu

Cezayir'de Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun'un başlattığı siyasi girişimin içeriğine ilişkin henüz net açıklama yapılmasa da siyasi grupların çoğu "uzlaşı ve birlik" mesajları içeren çağrıya olumlu tepkiler verdi.

Cezayir haber ajansı APS, 3 Mayıs'ta, "Abdulmecid Tebbun: Birleştirici Cumhurbaşkanı" başlığıyla kısa bir yazı yayımladı.

Yazıda, "Cumhurbaşkanı Tebbun'un 'yeni bir Cezayir' düşleyenler tarafından seçildiği, seçim programıyla gençleri ve sivil toplumu bir araya getirdiği ve onun seçilmesiyle ülke tarihinde ilk demokratik iktidar değişiminin gerçekleştiği" belirtildi.

Söz konusu yazıda şu ifadelere yer verildi:

"Kırmızı çizgiyi aşanlar ve vatanlarına sırtlarını dönenler hariç toplumdaki mevcut tartışmalarla her zaman ilgilenen Cumhurbaşkanı Tebbun'un eli herkese ve her zaman açıktır. Cumhurbaşkanı bölünme savunucusu değildir aksine buna karşıdır. Bu sürece dahil olmayanlar ya da kendilerini marjinal hissedenlerin yeni Cezayir'in, yeni bir sayfa için onlara kollarını açtığını bilmesi gerekir. Dışlama ve ötekileştirme kelimelerinin, bilgeliğini geçmişte ihtilaf içinde olmuş kişi ve tarafları birleştirmekte kullanan Cumhurbaşkanı Tebbun'un sözlüğünde yeri yoktur."

Resmi haber ajansının yayımladığı açıklamadan 6 gün sonra, 9 Mayıs'ta parti liderleriyle görüşmeye başlayan Tebbun, 7 Haziran'a kadar 9 parti lideri, eski Bakan Abdulaziz Rehabi ve ülkenin en büyük sendikası Cezayir İşçi Birliği Genel Sekreteri Selim Lebatışe dahil olmak üzere 12 ismi kabul etti.

Tebbun'un temaslarının devam edeceği aktarıldı ancak tamamı Cumhurbaşkanlığı konutunda gerçekleşen görüşmelerin, girişimin detaylarıyla ilgili olup olmadığı konusu henüz netlik kazanmadı.

Cezayir Umut Topluluğu Partisi Başkanı Fatma ez-Zehra Zervati dışında kimse de görüşmelere ilişkin bilgi vermedi. Facebook sayfasından açıklama yapan Zervati, girişimle ilgili konuştuklarını belirterek, Cezayir'in iç cephesini güçlendirmeye ihtiyacı olduğu ifade etti.

Cumhurbaşkanı'yla görüşen diğer isimler ise ekonomik kalkınma ve yatırım gibi genel konulardan bahsettiklerini söylemekle yetindi.

Yönetimden iyi niyet göstergesi olarak beklentiler var

Siyasi aktivist Erzaki Furad, konuya dair değerlendirmelerini AA muhabiriyle paylaştı.

Furad, "Gerçek bir diyaloğa ulaşmak için (gösteriler sırasında tutuklanan) düşünce mahkumlarının serbest bırakılması da dahil olmak üzere yönetimden iyi niyet göstergesi olarak bir dizi koşulun sağlanması gerekiyor." dedi.

Furad, diyaloğun temel başarılı kriterleri arasında basında karşı görüşlere yer verilmesi ve muhalefetteki siyasi partilerin faaliyetlerinin önünün açılmasının bulunduğunu sözlerine ekledi.

Ordudan destek açıklaması

Cezayir Genelkurmay Başkanı Korgeneral Said Şangariha, 22 Mayıs'ta yaptığı açıklamada, "uzatılan el" olarak adlandırdığı girişime desteğini dile getirdi.

Şangariha açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun tarafından yakın zamanda açıklanan siyasi girişim, ulusal uyum ve iç cephenin güçlendirilmesi çerçevesine giriyor. Özellikle mevcut uluslararası koşullarda ulusal güçleri birleştirmek ve bir araya getirmek için ülkenin üst makamlarının samimi siyasi iradesini gerçek olarak yansıtan bir girişim."

Şangariha, tüm Cezayir halkına, ulusun kadim değerlerinden ve ebedi devrim (1954-1962 Fransız sömürgeciliğine karşı bağımsızlık mücadelesi) ilkelerinden ilham alan "bu samimi girişime" güçlü bir şekilde katılmaları çağrısında bulundu.

Muhalefetten olumlu sinyaller

Muhalefetteki siyasi partilerin çoğu, "yönetim ve muhalefet arasında kapsamlı bir diyalog için sürekli yapılan çağrılara" dayanarak Cumhurbaşkanı'nın açıklamasına olumlu sinyal verdi.

Cezayir'deki en büyük İslami eğilimli parti Barış Toplumu Hareketinin Meclis Grup Başkanı Ahmed Saduk, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Cezayirlileri ekonomik, sosyal ve politik boyutlarında sağlam bir vizyon etrafında birleştiren her girişimi destekliyoruz." dedi.

Cumhurbaşkanı Tebbun'un başlattığı siyasi girişimin detayları, amaçları, tarafları, boyutları ve mekanizmaları hakkında açıklama beklediklerini ifade eden Saduk, "Özellikle iç gerilim, uluslararası uyum ve ülke üzerindeki dış baskılar ışığında her zaman diyalog ve fikir birliğinin savunucusuyuz." ifadelerini kullandı.

Saduk, girişimin başarısının, şeffaflıkla bağlantılı olduğunu vurgulayarak, "Cezayir, bağımsızlıktan bu yana fikir birliğine varmak için birçok fırsatı kaçırdı. Bu, Cezayirlilere güvence verilene kadar kaçırılmaması gereken başka bir fırsattır." dedi.

Cezayir'de en son seçim tarihlerini boykot eden Kültür ve Demokrasi Hareketi Partisinden bile Tebbun'un girişimine karşıt bir açıklama gelmemesi dikkati çekti.

Partinin eski başkanı Muhsin Belabbas birkaç gün önce düzenlenen parti kongresinde yaptığı konuşmada, kapsamlı bir ulusal diyalog yürütmenin, siyasi güçler arasındaki güvensizlik durumunun üstesinden gelmek için bir ön koşul olduğunu söyledi.

Belabbas, yönetim ve muhalefete tavizler vererek uzlaşıya varma ve milletin çıkarları doğrultusunda anlaşmazlıkları çözme çağrısında bulundu.