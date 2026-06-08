Haberler

Cezayir'in Çad'a hibe edeceği elektrik santralinin inşasına başlandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Cezayir Başbakanı Seyfi Garib, Çad'ın başkenti Encemine'de 40 megavat kapasiteli hibe elektrik santralinin temel atma törenine katıldı. Proje, iki ülke arasındaki işbirliğini güçlendirmeyi ve bölgedeki elektrik talebini karşılamayı hedefliyor.

Cezayir Başbakanı Seyfi Garib, Çad'a hibe edecekleri 40 megavat kapasiteli elektrik santralinin inşasına başlandığını duyurdu.

Cezayir Başbakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, Başbakan Garib ve Çad Başbakanı Allamaye Halina, Çad'ın başkenti Encemine'de 40 megavat üretim kapasitesine sahip Cezayir–Çad Dayanışma Elektrik Santrali'nin temel atma törenine katıldı.

Açıklamada, projenin "Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun'un talimatları doğrultusunda ve işbirliği ile dayanışma ilişkilerini güçlendirmeye yönelik ortak iradenin somutlaştırması olarak" Cezayir tarafından karşılanacağı kaydedildi.

Bu projenin Cezayir'in kardeş Afrika ülkelerinin halklarının yaşam koşullarını doğrudan iyileştiren ve sürdürülebilir kalkınmanın temel unsurlarını güçlendiren stratejik kalkınma projelerini hayata geçirmelerinde destek olma konusundaki kararlılığını yansıttığına işaret edilen açıklamada, projenin, başkent Encemine ve çevre bölgelerde artan elektrik enerjisi talebini karşılamayı ve elektrik arz güvenliğini güçlendirmeyi amaçladığı aktarıldı.

Başbakan Garib, Cumhurbaşkanı Tebbun tarafından onaylanan bu projenin Çad Cumhurbaşkanı Muhammed İdris Debi Itno'nun Nisan 2026'da Cezayir'e gerçekleştirdiği resmi ziyaretle başlatılan yeni işbirliği sürecinin ilk somut meyvelerinden biri olduğunu ifade etti.

Projenin tamamlanma süresi veya ne zaman hizmete gireceğine ilişkin bilgi verilmedi.

Cezayir, 3 Haziran'da komşu ülke Nijer'e hibe olarak inşa ettiği 40 megavat kapasiteli elektrik santralini başkent Niamey'de düzenlenen törenle hizmete açmıştı.

Kaynak: AA / Hassen Djebril
10 ünlünün uyuşturucu test sonucu pozitif çıktı: Listede Mabel Matiz ve Yağmur Ünal da var

10 ünlünün uyuşturucu testi pozitif çıktı! Listede sürpriz isimler var
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Hamile eşe kan donduran tuzak! İşte katil kocanın savunması

İşte Helin'i karnında bebeğiyle öldüren katilin savunması

İş yerleri ve apartmanlarda kameralar, özel alanlara kurulamayacak

Patronlar dikkat! Kameraları artık oralara kuramayacaksınız
CHP'de yeni kriz: Partinin resmi hesabı Özgür Özel'i takipten çıktı

CHP'de yeni kriz: Özgür Özel takip listesinden çıkarıldı
Fenerbahçe'ye geri dönecek mi? Kuyt için resmi açıklama

Resmi açıklama geldi!
Hamile eşini öldüren caniye çıldırtan uğurlama! Bir de tebessüm etti

Hamile eşini öldüren caniye çıldırtan uğurlama! Karşılığı daha vahim
Yaz Yıldırım'ın sözleri yeniden gündemde! Fener'de bir futbolcuyu zor günler bekliyor

Sözleri yeniden gündemde! Fener'de bir futbolcuyu zor günler bekliyor
Evlilik teklifi büyük bir hüsranla noktalandı

Evlilik teklifi büyük bir hüsranla noktalandı