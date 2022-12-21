Cezayir-Almanya Enerji Günü'nde yeni enerji alanlarında ikili ortaklık geliştirme vurgusu

4. Cezayir- Almanya Enerji Günü'nde yeni enerji alanlarında iki ülke arasında ortaklık geliştirmenin önemine vurgu yapıldı.

Cezayir resmi haber ajansı APS'ye göre, başkent Cezayir'de, "Birlikte sürdürülebilir enerji için yeni çözümlere doğru" başlığı altında düzenlenen 4. Cezayir- Almanya Enerji Günü'nde, yenilenebilir enerjinin geliştirilmesi, enerji yeterliliği ve işbirliği imkanları ele alındı.

Program çalışmalarına, Cezayir Enerji ve Madencilik Bakanı Muhammed Arkab, Çevre ve Yenilenebilir Enerji Bakanı Samiye Mualfi, Cezayir Yenilenebilir Enerji ve Enerji Verimliliği Sekreteri Nureddin Yasi, Avrupa Birliği (AB) Cezayir Delegasyonu Başkanı Thomas Eckert, Almanya'nın Cezayir Büyükelçisi Elisabeth Wolbers ile Almanya Federal Ekonomi ve İklim Koruma Bakanlığı Devlet Sekreteri Franziska Brantner katıldı.

Enerji ve Madencilik Bakanı Arkab, programda, Cezayir'in Almaya ile ortaklığını güçlendirme arzusunda olduğuna vurgu yaparak, "Programın bu nüshası için seçilen tema, enerji ve arzını, sosyal ve ekonomik kalkınmayı, çevreyi korumaya dayalı ortak kalkınma ve refah alanı inşa etme konusundaki iki ülkenin ilgisini yansıtıyor." diye konuştu.

Cezayir'in doğal gaz konusunda güvenilir bir kaynak olduğunu ve elektrik üretiminde önemli bir kaynak olmaya doğru emin adımlarla ilerlediğini ifade eden Arkab, Cezayir'in, Cezayir'i Akdeniz'in kuzey kıyısına bağlayan kapsamlı bir elektrik iletim altyapısı geliştirmeyi planladığını söyledi. Arkab, Cezayir-Sardinya (Galci) doğal gaz boru hattının, Almanya başta olmak üzere Avrupa'ya, gelecekte hidrojen ihracatına da uyum sağlayacak şekilde inşasına yönelik çalışmaların yeniden başlatılması için çalışmaların devam ettiğini anlattı.

Almanya Federal Ekonomi ve İklim Koruma Bakanlığı Devlet Sekreteri Brantner ise ülkesinin, enerji kaynaklarının çeşitliliği ile öne çıkan Cezayir ile çeşitli enerji alanlarında ortaklık geliştirmeye hazır olduğunu belirterek, Avrupa'nın enerji noktasında içinden geçmekte olduğu kritik sürece işaret etti.

Almanya'nın enerji fiyatlarını sübvanse etmek için yılda yaklaşık 200 milyar avro harcadığına dikkati çeken Brantner, Almanya'nın Cezayir gibi bir partner ülke ile işbirliğini güçlendirerek, bu büyük meblağları yenilenebilir enerjilere yatırmayı tercih ettiğini sözlerine ekledi.

Brantner, Almanya'nın sanayi ve ulaşım sektörlerinin tüm kollarında ihtiyaçlarını karşılamak için büyük miktarlarda yeşil hidrojen ithal etmesi gerektiğini vurgulayarak, bu stratejiyi finanse etmek, desteklemek ve genişletmek için önemli partner ülkelere fonlar ayıracağını kaydetti.

Program kapsamında ayrıca, Cezayir Ulusal Petrol ve Doğal Gaz Şirketi Sonatrach ile Alman Enerji Şirketi VNG arasında hidrojen alanında ortak projeler geliştirmek amacıyla bir mutabakat zaptı da imzalandı.