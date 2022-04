Çeyiz parasına devlet desteğini katan kız kardeşler 30 kişiyi iş sahibi yaptı

SİİRT (AA) - Siirt'te çeyiz parasına devlet desteğini katan iki kız kardeş el ele vererek tekstil atölyesi kurdu, 30 kişiye istihdam sağladı.

Uzun yıllar tekstil atölyesinde çalışan Zahide (40) ve kardeşi Asiye Erenkaya (32), memleketlerine yatırım yapma kararı aldı.

Çeyiz için biriktirdikleri para yetersiz kalınca Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığına (KOSGEB) başvuran kardeşler, verilen eğitimle girişimcilik belgesi almaya hak kazandı.

Projeleri kabul edilip, KOBİ desteği alan iki kardeş bir ay önce Siirt'te tekstil atölyesi kurdu.

23'ü kadın 30 kişiye istihdam sağlayan atölyelerinde fason üretim yapan Erenkaya kardeşler, geleceğe dair hedeflerini de büyüttü.

"Gücümüzü birleştirdik, hayalimizi gerçekleştirdik"

Zahide Erenkaya, AA muhabirine, küçüklükten bu yana kardeşiyle kendi işlerine kurmayı hayal ettiklerini, bunu da memleketlerinde gerçekleştirdiklerini söyledi.

Yaklaşık 16 yıl tekstil sektöründe çalıştıklarını ifade eden Erenkaya, "Devletimize başvurduk ve KOSGEB desteğiyle atölyeyi açtık. Allah devletimize zeval vermesin, her türlü imkanı bize sağladılar. Kardeşimle gücümüzü birleştirdik, hayalimizi gerçekleştirdik. Devletimiz her zaman yanımızda oldu. Atölyede şu an 30 kişi çalışıyor. İstihdamı 70 personele çıkarmayı planlıyoruz, ihracata başlamak istiyoruz." dedi.

Erenkaya, yakınlarının desteklememesine rağmen atölyeyi kurmayı başardıklarını dile getirerek, "16 sene başarmışım bunu da başarırım diye düşündüm. Neden insanlara faydam dokunmasın diye düşündüm. Ailem başta karşı çıktı. Bunu kanıtladım, inşallah daha da iyi olacak. Kadın istedi mi yapamayacağı bir şey yok. KOSGEB yetkililerine teşekkür ediyoruz." diye konuştu.

"Abla kardeş personele ilham kaynağı olduk"

Asiye Erenkaya da hayallerini gerçekleştirmekten ve memleketlerine yatırım yapmaktan mutluluk duyduğunu, ileride işlerini daha da büyütmeyi hedeflediklerini belirtti.

Abla kardeş uzun yıllar tekstil sektöründe hizmet verdiklerini anımsatan Erenkaya, "Atölyede çalışan personele ilham kaynağı olduk. İnanan ve azim gösteren herkes başarabilir. Çalışanlar da hep çevremizden işsiz insanlar. Biz de çalışarak iş deneyimi ve ustalık becerisi kazandık." dedi.

Üniversitede tekstil bölümünde öğrenimini tamamlayan ve atölyede işe kavuşan Dilan Talat, bu atölyede çalışmaktan duyduğu memnuniyeti belirterek, işverenin kadın olmasının ileride iş kurmak için kendilerine özgüven sağladığını aktardı.

KOSGEB 160 bin lira destek sağladı

KOSGEB Siirt İl Müdürü Ömer Erkılıç, girişimci kardeşlere gereken her türlü desteğin verildiğini söyledi.

İş fikri olan ve iş yeri kurmak isteyenleri KOSGEB'e beklediklerini dile getiren Erkılıç, "Girişimci kardeşler daha önce bu işin her aşamasında yer almışlar. Öz sermaye biriktirip bize başvurdular. Biz de başarılı olacaklarını düşünerek, kendilerine yol gösterdik. İlk başta e-devlet üzerinden girişimcilik eğitimi almalarını sağladık. İş yeri kurup 30 kişiye istihdam sağladıkları için kendilerine 100 bin lira makine tesisat desteği, 50 bin lira performans ve 10 bin lira da kuruluş desteği verdik." diye konuştu.