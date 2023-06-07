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Çevre Bakanı Özhaseki, Depremlerden Etkilenen Adıyaman'a Ziyaret Gerçekleştirecek

Çevre Bakanı Özhaseki, Depremlerden Etkilenen Adıyaman'a Ziyaret Gerçekleştirecek

Güncel Haberler

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, görevi devralmasının ardından sahada ilk ziyaretini yarın, 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerden etkilenen illerden Adıyaman'a gerçekleştirecek.

Ç evre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, görevi devralmasının ardından sahada ilk ziyaretini yarın, 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerden etkilenen illerden Adıyaman'a gerçekleştirecek.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yeniden Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı görevine atanan Mehmet Özhaseki, yarın Adıyaman'a gidecek.

Adıyaman'da çeşitli ziyaret ve incelemelerde bulunacak olan Özhaseki, aynı gün ilde düzenlenecek törende Adıyaman'ın yanı sıra Giresun, Düzce, Bursa, Bolu, Afyonkarahisar, Adana, Sivas, Erzincan'da 1,5 milyon metrekare büyüklüğündeki 9 millet bahçesinin açılışını eş zamanlı yapacak.

Öte yandan Dünya Çevre Haftası programları kapsamında ise ülke genelinde 9 milyon fidan toprakla buluşturulacak.

Bakan Özhaseki de açılışın ardından Adıyaman'da fidan dikme etkinliğine katılacak.

Törenlere Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da video konferans yoluyla katılması planlanıyor.

Kaynak: AA / Yıldız Nevin Gündoğmuş - Güncel

Recep Tayyip Erdoğan İklim Değişikliği Mehmet Özhaseki Adıyaman Güncel Haberler

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