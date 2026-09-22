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Cevdet Akay, yatırım fonları ve Borsa İstanbul için Meclis Araştırması istedi

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Cevdet Akay, yatırım fonları ve Borsa İstanbul için Meclis Araştırması istedi
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CHP Karabük Milletvekili Cevdet Akay, yatırım fonlarında işlemlerin durdurulması, tasfiye süreçleri ve yatırımcı mağduriyetleri için Meclis Araştırması istedi. Akay, SPK'nın denetim faaliyetleri ile Borsa İstanbul'daki dalgalanmaların da araştırılmasını talep etti.

(ANKARA) - CHP Karabük Milletvekili Cevdet Akay, yatırım fonlarında işlemlerin durdurulması ve tasfiye süreçleri, yatırımcı mağduriyetleri, SPK'nın denetim faaliyetleri ve Borsa İstanbul'daki sert dalgalanmaların araştırılması amacıyla Meclis Araştırması açılmasını istedi.

CHP Karabük Milletvekili ve TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Üyesi Cevdet Akay, Türkiye sermaye piyasalarında son dönemde yaşanan gelişmelerin bütün yönleriyle incelenmesi amacıyla TBMM Başkanlığına Meclis Araştırması önergesi sundu.

Önergede, Sermaye Piyasası Kurulunun (SPK) denetim ve gözetim faaliyetleri, yatırım fonlarında işlemlerin durdurulması ve tasfiye süreçleri, yatırımcıların karşılaştığı mağduriyetler ile Borsa İstanbul'da yaşanan sert piyasa dalgalanmalarının araştırılması talep edildi.

Akay, mevcut sorunların tespit edilmesi, yatırımcı haklarının korunması ve sermaye piyasalarında güven ve istikrarın sağlanması için alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis Araştırması açılmasını istedi.

Kaynak: ANKA
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