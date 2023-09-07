Çeşmeli Muhtarlar, Yol Yenileme Çalışmaları İçin Belediye Başkanına Teşekkür Etti

Çeşmeli muhtarlar, yıllardır trafik sorunu ve can güvenliği yaşanan Tanay Orman Kampı altındaki kavşağı ve yolu yenileyen Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran'a teşekkür etti.

Reisdere,Yalı, Şifne, Ardıç, Germiyan, Ildırı Mahalleleri'nin Ilıca, Alaçatı ve Çeşme kent merkezine bağlantısını sağlayan Tanay Orman Kampı altındaki yolun genişletilmesinden çok mutlu olan mahalle muhtarları, özellikle yaz aylarında trafik sorunu yaşanan yolu genişleten Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran'a teşekkürlerini iletti. 40 yıldır yenilenmeyen yolun genişlemesiyle trafik sorunun tamamen ortadan kalktığını söyledi.

"HAYAT KURTARDI"

Ildırı Mahalle Muhtarı Erdem Yavuz, "Yıllardır yapılamayan bir hizmeti sonunda aldık. Ekrem Başkanımıza bu nedenle çok teşekkür ederim. Bu yolun genişlemesi hayatı pamuk ipliğine bağlı insanların hayatını kurtardı. Acil durumlarda özellikle yaz aylarında birçok kez şahit oldum rezalet bir hal alıyordu. Ne ambulans ne itfaiye geçemiyordu. Birçok kez can güvenliği sorunu yaşanmıştı. Bu sorunları bu yaz yaşamadık. Emeği geçen tüm belediye personeline de ayrıca teşekkürlerimi sunuyorum" dedi.

"KANAYAN BİR YARAYDI"

Yol yüzünden yıllardır perişan olduklarını söyleyen Reisdere Mahalle Muhtarı Zeliha Canbolat da, "En çok bizim mahallemizi ilgilendiren bir sorundu. Herkes çok şikayetçiydi, yolumuz yenilendi, genişletildi çok mutluyuz. Başkanımız sağ olsun, var olsun" ifadelerini kullandı.

Ardıç Mahalle Muhtarı Güven Köstekçi; "Bu yol yıllardır sırtımızda kanayan bir yaraydı, yollar felç oluyordu. Yapandan da yaptırandan da Allah razı olsun. Başkanımız çok önemli bir sorunu çözdüğü için kendisine teşekkür ediyorum" diye konuştu.

"ÇEŞME'NİN ÖNEMLİ BİR SORUNU ÇÖZÜLDÜ"

Şifne Mahalle Muhtarı Hasan Ovalı da "Herkes şu an çok memnun. Senelerdir Ardıç, Şifne, Reisdere gibi birçok mahallenin kanayan yarasıydı. Ekrem Başkan elini taşın altına koydu ve gerekeni yaptı biz de her zaman iş yapanın yanındayız" dedi.

"ÇOK KISA SÜREDE TAMAMLANDI"

Germiyan Mahalle Muhtarı Ali Alyanak da geçmiş yılların çok büyük bir problemi çözülmüş oldu, gayet iyi bir yatırımdı ve hızlı bir şekilde tamamlandı. Ekrem Başkanın ellerine sağlık" dedi. Yalı Mahalle Muhtarı Ali Ekber Şen, "Bölgemizin trafik sorunu büyük oranda çözüldü bu nedenle çok mutluyuz. Emeği geçenlere çok teşekkür ederiz" diye konuştu.

3 AYDA TAMAMLANDI

Fen İşleri Müdürlüğünce söz konusu yol yaklaşık bin metre uzatılarak 16 metre genişliğinde yol imalatı yapıldı. Yol kenarlarına ise 1,25 metre genişliğinde bisiklet yolu yapıldı. Toplam 14 kilometre yol, 5 ekskavatör kaya kırımı yaparak 3 ayda tamamlandı. 4.400 ton asfalt kullanılarak yapılan yolun yapım maliyeti ise, 7.180.000 TL asfalt bütçesi, 6.500.000 TL yol kırma, iş makinası kiralama ve akaryakıt gideri olmak üzere toplam 13.680.000 TL ye mal oldu.

"İLÇEMİZE HAYIRLI OLSUN"

Çeşme'de yıllardır kangren sorunları teker teker çözen Başkan Oran, "4,25 metre genişliğinde olan ve mevcut trafiğe yetersiz gelen, özellikle de hafta sonlarında ve bayram tatillerinde büyük sorun yaşanan Tanay Orman Kampı'nın altındaki yolumuzu baştan aşağı genişleterek yeniledik. İlçemize hayırlı ve uğurlu olsun" dedi.