Cerrahpaşa'da doktora saldıran sanığa tahliye

İSTANBUL (DHA) - CERRAHPAŞA Tıp Fakültesi'nde tedavi sırasında eşi Çiğdem Duman'ın canını acıttığı gerekçesiyle doktor Dursun Dorukhan Altınışık'a saldırdığı iddiasıyla yargılanan Selim Duman, ilk duruşmada tahliye edildi.

İstanbul 32. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanık Selim Duman SEGBİS aracılığıyla katıldı. Şikayetçi doktor Dursun Dorukhan Altınışık ve taraf avukatları da duruşma salonunda hazır bulundu.

"BOYNUMDAKİ ZİNCİRLE BENİ BOĞMAYA ÇALIŞTI"

"SIRTIMDAKİ YARALARI SAYARKEN DALGA GEÇER GİBİ KONUŞMAYA BAŞLADI"

"YANLIŞ ANLAŞILMALAR DÜZELDİĞİ İÇİN ŞU AN ÇOK MUTLUYUM"

"DOKTORLARA YAPILAN ŞİDDETİ HEPİMİZ KINIYORUZ"

İDDİANAME

İstanbul Cumhuriyet Savcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Cerrahpaşa Eğitim ve Araştırma Hastanesi Dermatoloji Bölümünde doktorluk yapan Dursun Dorukhan Altınışık'ın, Selim Duman'ın eşi Çiğdem'in tedavisini yaptığı sırada tartışma yaşandığı belirtildi. Şüpheli Selim Duman'ın doktoru darbettiği, bunun üzerine doktorun şikayetçi olduğu anlatıldı. Şüpheli Duman'ın, Doktor Dursun Dorukhan Altınışık'ın boynunda bulunan ve silah olarak değerlendirilen zinciri çekerek basit tıbbi müdahaleyle giderilebilecek şekilde yaraladığı kaydedildi. Şüpheli Duman'ın suçlamayı kabul etmediği belirtilen iddianamede, "Basit yaralama" suçundan 6 aydan 1 yıl 6 aya kadar hapsi talep edildi.

Demirören Haber Ajansı / Güncel