Çerkezoğlu: 'Garibanlara Sahip Çıkıyoruz' Diyenler Emeklileri, Bir Simidi Üçe Bölerek Yaşamaya Mahkum Bıraktılar

Haber: Hakan KAYA-Kamera: Belçim KILIÇKIRAN

(İSTANBUL) DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, "Ocak 2026 Ücret Kayıpları Raporu"u açıkladı. 2025 yılında enflasyon ve vergi kesintileri yoluyla milyonlarca işçinin, emekçinin cebinden 2,5 trilyon lira alınarak patronlara ve sermayeye aktarıldığını ifade eden Çerkezoğlu, bunun açıkça bir soygun ve hırsızlık olduğunu söyledi. Asgari ücretin yurttaşların eline geçmeden bir aylık kaybının bin 359 lira olduğunu da belirten Çerkezoğlu, emeklilerin durumunun daha vahim boyutta olduğunu vurguladı ve "'Garibanlara sahip çıkıyoruz' dediler. En düşük emekli aylığını bin 62 lira artırdılar. Ama bu aylık daha elimize geçmeden ilk ayda 968 lirayı kaybetti bile. Yani yapılan iyileştirme sadece 94 lirayla sınırlı kaldı. 'Garibanlara sahip çıkıyoruz' diyenler emeklileri, bir simidi üçe bölerek yaşamaya mahkum bıraktılar. Yazıklar olsun bu ülkeyi yöneten bu zihniyete. " dedi.

DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu ve DİSK Yönetim Kurulu Üyeleri, DİSK-AR'ın Ocak 2026 Ücret Kayıpları Raporu'nu açıklamak için Şişli'de bulunan Cevahir Alışveriş Merkezi önünde toplandı. "Hayat pahalı, emek ucuz, bu ücretlerle yaşanmaz" yazılı pankart açan DİSK üyeleri, "İnsanca yaşamak istiyoruz", "Gelirde adalet istiyoruz", "İnadına sendika inadına DİSK", "TÜİK elini cebimizden çek" sloganları attı. DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, konuşmasında 2025 yılında enflasyon ve vergi kesintileri yoluyla milyonlarca işçinin, emekçinin cebinden 2,5 trilyon lira alınarak patronlara ve sermayeye aktarıldığını ifade ederek bunun açıkça bir soygun ve hırsızlık olduğunu söyledi.

"Bunun adı emek hırsızlığıdır, soygundur, hırsızlıktır"

TÜİK Kasım 2025'te enflasyonunu 0.87, Aralık'ta ise 0,89 olarak açıkladığını ifade eden Çerkezoğlu, "Kasım'da ve Aralık'ta yüzde 1 bile olmadığını söyledikleri enflasyon ne hikmetse ocak ayında bir anda 5 katına çıkarak 4.84 olarak açıklandı. Yapılmak istenen son derece açık, hepimizin ücretleri o, 1'in altında gösterilen enflasyona göre düşük olarak belirlendi. Ocak ayında enflasyonu 5 kat daha yüksek açıklayarak aslında verdikleri ücret artışlarının nasıl uçup gittiğini hep birlikte görüyoruz. Yani Kasım-Aralık'ta 2 ay enflasyonu düşük açıkla, Ocak ayında 5 kat yüksek açıkla, işçi, emekli, emekçinin ücretleri düşük belirle, ondan sonra da milyonları yoksullukla, açlıkla yüz yüze bırak. Bunun adı emek hırsızlığıdır, soygundur, hırsızlıktır. İşçinin, emeklinin, emekçinin cebinden alıp patronların kasalarına aktaran bu düzenin adı açıkça soygun düzenidir. Türkiye İstatistik Kurumu da bu soygunun aracı haline getirilmiştir" dedi.

Asgari ücretin yurttaşların eline geçmeden bir aylık kaybının bin 359 lira olduğunu söyleyen Çerkezoğlu, 28 bin lira olan asgari ücretin, daha yurttaşların eline geçmeden 26 bin liralara gerilemiş durumda olduğuna dikkat çekti.

"'Garibanlara sahip çıkıyoruz' diyenler emeklileri, bir simidi üçe bölerek yaşamaya mahkum bıraktılar"

Emeklilerin durumunun daha vahim boyutta olduğunu söyleyen Çerkezoğlu "'Garibanlara sahip çıkıyoruz' dediler. En düşük emekli aylığını bin 62 lira artırdılar. Ama bu aylık daha elimize geçmeden ilk ayda 968 lirayı kaybetti bile. Yani yapılan iyileştirme sadece 94 lirayla sınırlı kaldı. 'Garibanlara sahip çıkıyoruz' diyenler emeklileri, bir simidi üçe bölerek yaşamaya mahkum bıraktılar. Yazıklar olsun bu ülkeyi yöneten bu zihniyete. Bu zihniyeti hep birlikte değiştireceğiz. Bu politikaları hep birlikte değiştireceğiz. Bu düzeni hep birlikte değiştireceğiz. Buradan İstanbul'dan bir kez daha bunun sözünü veriyoruz. Bu adaletsiz düzeni değiştirene kadar DİSK olarak susmayacağız." diye konuştu.

"Bütün vergi yükü işçinin, emekçinin üzerinde"

Ücretlerdeki düşüklüğün vergide adaletsizlikle daha da büyüdüğüne dikkat çeken Çerkezoğlu, "Bizler 2026 yılında da daha fazla vergi ödeyelim diye, bütün vergi yükü işçinin, emekçinin, emeklinin, halkın sırtında olsun diye yine düğmeye bastılar. Vergi dilimlerini yine çok düşük belirleyerek, hemen bir üst vergi dilimine girerek işçilerin çok daha yüksek vergi ödemesinin yolunu açtılar. Birinci vergi dilimi, 2000'li yılların başında asgari ücretin 22 katıyken, bugün 5,5 katına kadar geriledi. Yani bizler ocakta aldığımız ücreti, martta nisanda, nisanda aldığımızı eylülde ekimde, ekimde aldığımızı aralıkta alamıyoruz. Bütün vergi yükü işçinin, emekçinin üzerinde" dedi.

"Dolaylı vergi yoluyla işçinin, emekçinin ödediği vergi kat be kat arttırılıyor"

Çerkezoğlu bir diğer vergi soygununun yolunun da dolaylı vergilerle yaşandığını ifade ederek, "Bir ülkede dolaylı vergilerin oranı ne kadar yüksekse o ülkede vergi adaletsizliği o kadar büyüktür. Türkiye'de dolaylı vergilerin toplam vergi içindeki oranı 1990'larda yüzde 50'nin altındayken 2000'li yıllarda yüzde 50'nin üzerine çıktı. 2026 yılında ise yüzde 65-68'ler hedefleniyor. Yani dolaylı vergi yoluyla işçinin, emekçinin ödediği vergi kat be kat arttırılıyor. Yani bütün vergi yükü işçinin, emekçinin, emeklinin, halkın sırtına yıkılıyor." diye konuştu.

"Bugün Türkiye'nin toplam servetinin yüzde 35'i sadece yüzde 1'lik azınlığın elinde"

"Bu ülkede vergiyi tabana yaymak adı altında tüm vergi yükünü bizim üstümüze yüklemekte ısrar eden bir siyasi iktidar var" diyen Çerkezoğlu, "Bu ülkede hepimizin ürettiği değeri bu kadar adaletsiz bölüşüldüğü bu ülkede biliyoruz ki bütün kaynaklar ve ürettiklerimiz bir avuç zengine gidiyor. Bugün Türkiye'nin toplam servetinin yüzde 35'i sadece yüzde 1'lik azınlığın elinde ve onlar vergi dahi vermiyorlar. Bu ülkede zenginler canı istediği zaman, canı istediği kadar vergi verirken, bütün vergi yükü işçinin, emekçinin, halkın üzerine yıkılmış durumda" ifadelerini kullandı."

"Bu ülkede yapılması gereken vergiyi tabana değil, tavana yaymaktır"

Çerkezoğlu iktidara da seslenerek şöyle konuştu:

"Bu ülkede yapılması gereken vergiyi tabana değil, tavana yaymaktır. Yani zenginlerden, servet sahiplerinden vergi almaktır. Eğer daha fazla vergi toplamak istiyorsanız etrafınıza bakın. O kar rekorları kıran bankalara bakın, şirket karlarını kat be kat arttıran bir avuç sermayeye bakın. Çekin elinizi soframızdan. Çekin elinizi cebimizden. Çekin elinizi çoluğumuzun, çocuğumuzun geleceğinden. O yüzden gelirde adalet, vergide adalet mücadelesini dün olduğu gibi bugün de, önümüzdeki süreçte de iş yeri iş yeri, sokak sokak, meydan meydan, kent kent büyütmeye kararlıyız"