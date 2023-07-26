Çerkezköy'de Otomobilde 73 Gram Bonzai Ele Geçirildi

Çerkezköy ilçesinde bir otomobilde yapılan aramada 73 gram bonzai ele geçirildi ve 3 kişi gözaltına alındı. Gazi Polis Merkezi Amirliği ekipleri uyuşturucu ticaretini önlemek için çalışmalarını sürdürüyor.